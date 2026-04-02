Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila fotografiju s Karlom nakon što je on ljubio Helenu

Peta sezona popularnog showa "Gospodin Savršeni" bliži se svom vrhuncu, a jedna romansa od samog početka plijeni posebnu pozornost gledatelja. Odnos slovenske natjecateljice Kaje i rukometaša Karla razvio se u priču punu iskrenih emocija, dubokih razgovora, ali i neizbježnih turbulencija koje prate potragu za ljubavlju pred kamerama.

Povezivanje kroz zajedničku ranjivost

Temelj njihove veze izgrađen je na rijetkoj iskrenosti za format reality showa. Ključan trenutak dogodio se kada su jedno drugome povjerili svoje najteže životne priče. Kaja je hrabro progovorila o borbi s anoreksijom u tinejdžerskoj dobi. "Sada sam zahvalna za to jer mislim da me ta situacija i iskustvo napravilo osobom koja jesam danas", priznala je Karlu. Njezina otvorenost duboko ga je dirnula te joj je uzvratio povjerenjem, podijelivši vlastitu bolnu priču o preranom gubitku oca. Ta obostrana ranjivost stvorila je među njima čvrstu vezu i osjećaj potpunog razumijevanja, daleko od površnih simpatija.

Poljupci koji su učvrstili status favoritkinje

Njihova emocionalna bliskost brzo je prerasla i u fizičku. Upravo su Karlo i Kaja podijelili prvi poljubac sezone, nakon kojeg je Karlo priznao da se uz nju osjeća najopuštenije. Strast je ponovno planula na adrenalinskom spoju na stijeni za penjanje, a Karlova izjava "Naš odnos je vrlo ozbiljan" učvrstila je Kajin status favoritkinje, što je izazvalo ljubomoru u vili. Njihovu kompatibilnost dodatno je potvrdila i igra asocijacija, gdje su postigli rezultat od 67 posto podudarnosti. "S obzirom na ovako malo vremena, ja sam i prezadovoljan", komentirao je Karlo.

Ljubav na kušnji u finalnom tjednu

Ipak, put do finala nije put bez prepreka. Napetost je dosegnula vrhunac kada je Karlo poljubio i Helenu, što je, kako je kasnije priznala, Kaji jako teško palo. No, Kaja je odlučila fokusirati se isključivo na njihov odnos, a sada je na društvenim mrežama podijelila i zajedničku fotografija s gusarskog broda.

