Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala figuru u badiću, reakcije pljušte: 'Postala si prava Dalmatinka'

Prekrasna Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila video u badiću koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.

Komentara oduševljenih pratitelja nije nedostajalo. "Ti si postala prava Dalmatinka", "Wow", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', gdje su od samog početka pokazivali da među njima postoji posebna povezanost. Iako njihov put nije uvijek bio jednostavan, međusobna privlačnost i iskreni razgovori bili su vidljivi gotovo od prvog susreta.

Kako se show bližio kraju, njihova je veza postajala sve čvršća, a odluka da nastave graditi odnos i nakon završetka snimanja pokazala se ispravnom. Njih dvoje sada zajedno živi u Zagrebu.