Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala figuru u badiću, reakcije pljušte: 'Postala si prava Dalmatinka'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' objavila je video na Instagramu koji je mnoge ostavio bez daha

RTL.hr
22.07.2026 09:44

Prekrasna Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila video u badiću koji je savršeno istaknuo njezinu figuru.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Komentara oduševljenih pratitelja nije nedostajalo. "Ti si postala prava Dalmatinka", "Wow", samo su neki od komentara.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se tijekom sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', gdje su od samog početka pokazivali da među njima postoji posebna povezanost. Iako njihov put nije uvijek bio jednostavan, međusobna privlačnost i iskreni razgovori bili su vidljivi gotovo od prvog susreta.

Kako se show bližio kraju, njihova je veza postajala sve čvršća, a odluka da nastave graditi odnos i nakon završetka snimanja pokazala se ispravnom. Njih dvoje sada zajedno živi u Zagrebu.

kaja gospodin savršeni karlo gospodin savršeni karlo i kaja gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Pogledajte 'prije' i 'poslije': Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' stvorili pravu ljetnu oazu u vlastitom dvorištu

Ljetna ekipa iz 'Gospodina Savršenog' na okupu: Kaja, Karlo i Šime zajedno zaplovili

Gospodin Savršeni Karlo otkrio zašto na Instagramu gotovo da nema njegovih fotografija: Razlog je Kaja

Jedini su par iz 'Gospodina Savršenog' čija je ljubav preživjela sve prepreke: Priča Karla i Kaje

Novi korak u vezi Kaje i Karla iz 'Gospodina Savršenog'! Ostvarili su još jedan zajednički cilj

Dok se šuška o prekidu Petra i Anastasije, ljubav Karla i Kaje cvjeta: 'Kako se on trudi da nam bude lijepo...'

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon