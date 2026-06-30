Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se nosi ljetni klasik: Mala crna haljina privukla sve poglede

Kaja Casar, koju su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', uživa u ljetnim danima sa svojim Karlom. Zaljubljeni par ovih dana boravi u Supetru na otoku Braču, odakle redovito dijeli djeliće svog odmora.

Ovoga puta pažnju je privukla upravo Kaja, koja je objavila fotografiju iz slikovitih kamenih uličica Supetra i pokazala da joj mediteranski ugođaj itekako pristaje.