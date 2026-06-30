Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se nosi ljetni klasik: Mala crna haljina privukla sve poglede

Kaja Casar, koju su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', uživa u ljetnim danima sa svojim Karlom. Zaljubljeni par ovih dana boravi u Supetru na otoku Braču, odakle redovito dijeli djeliće svog odmora.
Ovoga puta pažnju je privukla upravo Kaja, koja je objavila fotografiju iz slikovitih kamenih uličica Supetra i pokazala da joj mediteranski ugođaj itekako pristaje.
Ljetno izdanje koje nije prošlo nezapaženo
Za šetnju je odabrala kratku crnu haljinu s bijelim detaljima, jednostavne sandale i malu crnu torbicu, a osmijeh nije skidala s lica. U pozadini su cvjetne fasade i kamene ulice dale prizorima pravi dalmatinski šarm, dok je Kaja još jednom pokazala svoj prepoznatljiv modni stil.
Ljubav cvjeta i nakon showa
Kaja i Karlo svoju su ljubav nastavili graditi i nakon završetka Gospodina Savršenog', a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama. Nakon nedavnih simpatičnih objava sa svojim psićem Milom, sada su odlučili ljetne dane provesti na Braču.
Sudeći prema fotografijama koje objavljuju, odmor im je ispunjen opuštenim šetnjama, morskim ugođajem i zajedničkim trenucima, a Supetar se pokazao kao savršena kulisa za njihov ljetni bijeg.