Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o nesigurnostima i poslala snažnu poruku mladim ženama: 'Ljepota je u nepravilnostima'

Kandidatkinja emisije 'Gospodin Savršeni', Kaja, oglasila se na društvenim mrežama i potpuno iskreno progovorila o komentarima, samoprihvaćanju i nesigurnostima koje je nosila godinama

icon-close

U videu koji je podijelila, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' naglasila je da ne koristi filtere i da želi pokazati stvarnu verziju sebe. "Ne koristim filtere dok snimam. Nemam ništa protiv toga, svatko neka radi kako želi, ali meni je nekako bezveze staviti jaki filter na Instagram, a onda me ljudi uživo vide i izgledam skroz drugačije. Volim da je to što vidiš tu zapravo: ja." Otkrila je i koliko ju je iznenadila količina pozitivnih poruka nakon showa. "I iskreno, nisam očekivala ovoliko pozitivnih komentara i poruka nakon snimanja showa 'Gospodin Savršeni'. Baš sam se nekako navikla držati gard, a ovo me stvarno pozitivno iznenadilo. Drago mi je da se prepoznaje iskrenost."

O negativnim komentarima

Kaja nije zaobišla ni temu hejta, ali tvrdi da ga je vrlo malo. "Naravno, uvijek ima i negativnih komentara, ali to je stvarno možda 1%. I većinom su vezani za izgled, što mi je iskreno lakše nego da me netko kritizira kao osobu. I hvala svima koji odvoje vrijeme napisati nešto lijepo, stvarno to cijenim."

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Posebno je istaknula da je u show ušla usred liječenja. "U show sam ušla baš dok sam bila usred liječenja dvojke. Već mi se jednom slomila kad sam bila mala, a opet se slomila tik pred GS. Iskreno, to je bio jedan od razloga zašto sam skoro odustala, jer sam znala da će se na kameri vidjeti i to mi je bila nesigurnost. Ali na kraju sam odlučila ići, jer ako će me netko suditi zbog toga - neka." Dodala je i: "Znam da nemam savršen nos, uši, zube ili bilo što drugo. Takva sam se rodila i takva ću i ostati."

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Put do samoprihvaćanja