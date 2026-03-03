Emisije
Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o nesigurnostima i poslala snažnu poruku mladim ženama: 'Ljepota je u nepravilnostima'

Kandidatkinja emisije 'Gospodin Savršeni', Kaja, oglasila se na društvenim mrežama i potpuno iskreno progovorila o komentarima, samoprihvaćanju i nesigurnostima koje je nosila godinama

RTL.hr
03.03.2026 14:00

U videu koji je podijelila, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' naglasila je da ne koristi filtere i da želi pokazati stvarnu verziju sebe.

"Ne koristim filtere dok snimam. Nemam ništa protiv toga, svatko neka radi kako želi, ali meni je nekako bezveze staviti jaki filter na Instagram, a onda me ljudi uživo vide i izgledam skroz drugačije. Volim da je to što vidiš tu zapravo: ja."

Otkrila je i koliko ju je iznenadila količina pozitivnih poruka nakon showa.

"I iskreno, nisam očekivala ovoliko pozitivnih komentara i poruka nakon snimanja showa 'Gospodin Savršeni'. Baš sam se nekako navikla držati gard, a ovo me stvarno pozitivno iznenadilo. Drago mi je da se prepoznaje iskrenost."

O negativnim komentarima

Kaja nije zaobišla ni temu hejta, ali tvrdi da ga je vrlo malo.

"Naravno, uvijek ima i negativnih komentara, ali to je stvarno možda 1%. I većinom su vezani za izgled, što mi je iskreno lakše nego da me netko kritizira kao osobu. I hvala svima koji odvoje vrijeme napisati nešto lijepo, stvarno to cijenim."

Posebno je istaknula da je u show ušla usred liječenja.

"U show sam ušla baš dok sam bila usred liječenja dvojke. Već mi se jednom slomila kad sam bila mala, a opet se slomila tik pred GS. Iskreno, to je bio jedan od razloga zašto sam skoro odustala, jer sam znala da će se na kameri vidjeti i to mi je bila nesigurnost. Ali na kraju sam odlučila ići, jer ako će me netko suditi zbog toga - neka."

Dodala je i: "Znam da nemam savršen nos, uši, zube ili bilo što drugo. Takva sam se rodila i takva ću i ostati."

Put do samoprihvaćanja

Kaja je otvoreno progovorila o godinama borbe sa slikom o sebi.

"Godinama sam učila prihvatiti samu sebe i prošla sam faze kad sam se previše opterećivala izgledom, hranom i vlastitom slikom o sebi. Danas sam napokon mirna sa sobom i zadovoljna onim što jesam. I to mi je najvažnije."

Otkrila je i da uskoro završava proces liječenja:

"Napokon mi se je desni sve skroz zacijelila i 13.3. možemo konačno riješiti moju dvojku. Tada ću opet imati svoj stari osmijeh."

Na kraju je poslala snažnu poruku svima koji se bore s nesigurnostima:

"Samo sam htjela reći da, ako se tko brine o svom izgledu; ljepota je u nepravilnostima'. Budimo zadovoljni sobom, jer smo sami sebi uvijek najstroži kritičari. Širimo pozitivu jer je već dovoljno negativnog svuda oko nas."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

