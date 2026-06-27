Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o odnosu s Antonelom, pa priznala: 'Čujemo se i dalje, ali stalno se fulamo...'

Tako je Kaja dobila izravno pitanje: "Što se dogodilo sa Antonelom?", na što je odlučila detaljno odgovoriti i otkriti pravu istinu o njihovom trenutačnom odnosu.

Kako kaže, između njih nema nikakve drame ili svađe, već je u pitanju čista geografska udaljenost i loš tajming.

"Čujemo se i dalje. Ali živimo dosta daleko jedna od druge pa se nikako ne uspijemo uloviti. Svaki put kad je ona bila u Zagrebu, ja sam bila negdje drugdje ili sam imala nešto pa se nismo uspjele vidjeti", iskreno je napisala Kaja.