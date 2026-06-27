Kaja iz 'Gospodina Savršenog' progovorila o odnosu s Antonelom, pa priznala: 'Čujemo se i dalje, ali stalno se fulamo...'

Tako je Kaja dobila izravno pitanje: "Što se dogodilo sa Antonelom?", na što je odlučila detaljno odgovoriti i otkriti pravu istinu o njihovom trenutačnom odnosu.
Kako kaže, između njih nema nikakve drame ili svađe, već je u pitanju čista geografska udaljenost i loš tajming.
"Čujemo se i dalje. Ali živimo dosta daleko jedna od druge pa se nikako ne uspijemo uloviti. Svaki put kad je ona bila u Zagrebu, ja sam bila negdje drugdje ili sam imala nešto pa se nismo uspjele vidjeti", iskreno je napisala Kaja.
Da ih u stopu prati pravi "peh" s usklađivanjem rasporeda, dokazuje i situacija koja im se dogodila nedavno.
"I sad kad smo mi odlazili iz Umaga, ona je tek stigla, pa smo se fulale za jedan dan", dodala je Kaja uz emotikone koji plaču od smijeha i tuge.