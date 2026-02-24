Emisije
Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan glamuroznom objavom: Javio joj se i bivši Gospodin Savršeni

Kaja iz showa 'Gospodin Savršeni' slavi 27. rođendan

24.02.2026 09:24

Slovenska influencerica i instruktorica surfanja Kaja, koju hrvatska javnost trenutno prati u showu 'Gospodin Savršeni', proslavila je svoj dvadeset sedmi rođendan. Tim povodom podijelila je niz profesionalnih fotografija koje su oduševile njezine pratitelje, a popratila ih je i snažnom porukom o osobnom rastu i prihvaćanju sebe.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatni album

Glamur i poruka o ljubavi prema sebi

Na fotografijama koje je objavila na svom Instagram profilu, Kaja pozira u svjetlucavoj, elegantnoj haljini posutoj kristalima koja ističe njezinu figuru. Uz nju se nalazi i raskošna ružičasta rođendanska torta ukrašena mašnama, a cijeli set fotografija snimljenih u studiju odiše glamurom i slavljeničkim raspoloženjem. Ipak, više od samog izgleda, pažnju je privukao opis objave kojim je Kaja sažela svoj put. 

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatni album

"Dvadeset sedam godina učenja, odučavanja i postajanja netko tko mi se zapravo sviđa", napisala je influencerica, dajući do znanja da je rođendan za nju trenutak za introspekciju i slavljenje osobnog napretka. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a u komentarima su se nizale čestitke na slovenskom i hrvatskom jeziku. U komentarima joj se javio i bivši Gospodin Savršeni Miloš koji joj je zaželio sve najbolje. 

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatni album

Prvi susret s Karlom

Gledatelje je osvojila već pri prvom susretu, kada je Karla pozdravila na španjolskom, zbog čega je on isprva pomislio da dolazi iz Španjolske. Ta svestrana sportašica već nekoliko godina živi na Tenerifima, gdje radi kao instruktorica surfanja. 

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Privatni album
