Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u sportskom izdanju, ali jedan preslatki detalj svima je zapeo za oko

Kaja iz pete sezone 'Gospodina Savršenog' još je jednom nasmijala svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je kako izgleda pokušaj treninga kada uz sebe imate razigranog četveronožnog prijatelja koji ne priznaje osobni prostor.
Odjevena u ružičasti sportski grudnjak i sive trenirke, Kaja je pokušala odraditi vježbe, no njezin pas Mile nije joj dopustio da se u potpunosti posveti treningu. Umjesto toga, uporno joj je donosio lopticu, tražio pažnju i maženje te joj ni na trenutak nije dao mira.
Mile je ukrao svu pažnju
Video koji je objavila pokazuje simpatičnu borbu između želje za vježbanjem i neodoljivog psa koji bi se radije igrao nego dopustio svojoj vlasnici da odradi trening. Kaja je uz snimku kratko napisala: "Trying to workout with Mile be like: no personal space.", čime je nasmijala pratitelje koji se lako mogu poistovjetiti s takvim situacijama.
Iako trening nije tekao prema planu, jedno je sigurno - Mile je ponovno bio glavna zvijezda njezine objave.
Ljeto provodi aktivno
Kaja posljednjih tjedana redovito dijeli detalje iz svoje svakodnevice, od romantičnih trenutaka s Karlom Godecom do ljetnih avantura i aktivnog načina života. Ovoga puta pokazala je da ni trening nije pošteđen simpatičnih prekida kada je uz nju njezin vjerni Mile, koji očito smatra da je igra ipak važnija od vježbanja.