Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u sportskom izdanju, ali jedan preslatki detalj svima je zapeo za oko

Kaja iz pete sezone 'Gospodina Savršenog' još je jednom nasmijala svoje pratitelje na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je kako izgleda pokušaj treninga kada uz sebe imate razigranog četveronožnog prijatelja koji ne priznaje osobni prostor.

Odjevena u ružičasti sportski grudnjak i sive trenirke, Kaja je pokušala odraditi vježbe, no njezin pas Mile nije joj dopustio da se u potpunosti posveti treningu. Umjesto toga, uporno joj je donosio lopticu, tražio pažnju i maženje te joj ni na trenutak nije dao mira.