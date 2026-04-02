Kaja iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada sam doznala da su se Helena i Karlo poljubili, bilo mi je jako teško'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' je za RTL.hr prokomentirala kako se nosi s ljubomorom u showu i Karlovim odnosima s drugim djevojkama.

Puno nervoznija sam bila kako je show odmicao jer sam tada već imala emocije i uvijek je bila prisutna ta nervoza da možda ima bolju konekciju s nekom drugom curom. Na početku nisam bila nervozna, ali kasnije sam bila nervoznija jer sam imala iskrene emocije prema Karlu .

Nisam se osjećala dobro naravno i stvarno mi je bilo teško. U stvarnosti nikada ne bih dozvolila da se dečko s kojim izlazim poljubi s drugom curom, ali bila sam svjesna situacije u kojoj se nalazim i znala sam da će doći do toga prije ili kasnije. U tom trenutku sam se pokušavala fokusirati samo na naš odnos.

Tračevi me iskreno nisu pogađali jer sam imala povjerenja u Karla. Uvijek sam se fokusirala samo na našu konekciju. To što su neke cure pričale nije imalo težinu prema meni.

Smatram da u ljubavi nema konkurencije. To sam mislila prije, to mislim i sada. I toliko smo sve različite, rekla sam si ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno.

