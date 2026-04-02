Kaja iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada sam doznala da su se Helena i Karlo poljubili, bilo mi je jako teško'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' je za RTL.hr prokomentirala kako se nosi s ljubomorom u showu i Karlovim odnosima s drugim djevojkama.
Jesi li bila nervoznija na početku ili pred kraj showa?
Puno nervoznija sam bila kako je show odmicao jer sam tada već imala emocije i uvijek je bila prisutna ta nervoza da možda ima bolju konekciju s nekom drugom curom. Na početku nisam bila nervozna, ali kasnije sam bila nervoznija jer sam imala iskrene emocije prema Karlu.
Kako si se osjećala kada si saznala da se Karlo poljubio s Helenom?
Nisam se osjećala dobro naravno i stvarno mi je bilo teško. U stvarnosti nikada ne bih dozvolila da se dečko s kojim izlazim poljubi s drugom curom, ali bila sam svjesna situacije u kojoj se nalazim i znala sam da će doći do toga prije ili kasnije. U tom trenutku sam se pokušavala fokusirati samo na naš odnos.
Jesu li te pogađali tračevi po vili da se Karlo ljubio s drugim curama?
Tračevi me iskreno nisu pogađali jer sam imala povjerenja u Karla. Uvijek sam se fokusirala samo na našu konekciju. To što su neke cure pričale nije imalo težinu prema meni.
Koju djevojku si vidjela kao najveću konkurenciju?
Smatram da u ljubavi nema konkurencije. To sam mislila prije, to mislim i sada. I toliko smo sve različite, rekla sam si ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno.
Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.