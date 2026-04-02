Gospodin Savršeni

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada sam doznala da su se Helena i Karlo poljubili, bilo mi je jako teško'

Iako nas tek čeka veliko finale i Karlova konačna odluka u showu 'Gospodin Savršeni', napetost među djevojkama već je na vrhuncu

RTL.hr
02.04.2026 07:00

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' je za RTL.hr prokomentirala kako se nosi s ljubomorom u showu i Karlovim odnosima s drugim djevojkama.

Jesi li bila nervoznija na početku ili pred kraj showa?

Puno nervoznija sam bila kako je show odmicao jer sam tada već imala emocije i uvijek je bila prisutna ta nervoza da možda ima bolju konekciju s nekom drugom curom. Na početku nisam bila nervozna, ali kasnije sam bila nervoznija jer sam imala iskrene emocije prema Karlu.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako si se osjećala kada si saznala da se Karlo poljubio s Helenom?

Nisam se osjećala dobro naravno i stvarno mi je bilo teško. U stvarnosti nikada ne bih dozvolila da se dečko s kojim izlazim poljubi s drugom curom, ali bila sam svjesna situacije u kojoj se nalazim i znala sam da će doći do toga prije ili kasnije. U tom trenutku sam se pokušavala fokusirati samo na naš odnos.

Jesu li te pogađali tračevi po vili da se Karlo ljubio s drugim curama?

Tračevi me iskreno nisu pogađali jer sam imala povjerenja u Karla. Uvijek sam se fokusirala samo na našu konekciju. To što su neke cure pričale nije imalo težinu prema meni.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Koju djevojku si vidjela kao najveću konkurenciju?

Smatram da u ljubavi nema konkurencije. To sam mislila prije, to mislim i sada. I toliko smo sve različite, rekla sam si ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

ANKETA Gospodin Savršeni Karlo se dosad ljubio s Helenom i Kajom. Tko vam je bolji par?

Gospodin Savršeni Karlo za RTL.hr: 'S Anastasijom sam otpočetka imao čudan odnos, a za Helenu sam znao...'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako se danas nosi sa svojom borbom s kilogramima: 'Ne brojim kalorije'

Svi poljupci pete sezone 'Gospodina Savršenog'

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila fotke s Krete i otkrila: 'Nisam savršena...'

Kaja objavila novu fotografiju s Karlom iz 'Gospodina Savršenog': 'Zasluženi odmor nakon penjanja'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?