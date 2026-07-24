Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zapalila društvene mreže prizorima s Brača: 'Nema filtera koji može nadmašiti ovo'

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na Braču. Uz seriju fotografija i videa na kojima pozira u tirkiznom moru, kratko je poručila: "Nema filtera koji može nadmašiti ovakav dan." Njezina objava nije samo slika idiličnog odmora, već i potvrda da njezina ljubavna priča s Karlom Godecom cvjeta i izvan televizijskih kamera.

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Kaja je objavila galeriju uspomena s Brača na kojima uživa u kristalno čistom moru, bilo da se sunča na stijenama ili vješto pliva slobodnim stilom. Iako ga nije direktno označila, u jednom od najslađih videa pojavljuje se i njezin partner, Karlo Godec, kako odmara na ručniku i nježno grli njihovog psića. Ljubavna priča ovog para započela je pred kamerama, a Kaja, koja je prethodno sudjelovala i u slovenskoj verziji 'Gospodina Savršenog' konačno je pronašla sreću s Karlom. Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a Kaja se zbog ljubavi preselila u Zagreb, gdje su započeli zajednički život.

Ova bračka idila, kako se čini, nije slučajan odabir za ljetovanje. Ona je ostvarenje nedavno zacrtanog plana koji su podijelili sa svojim pratiteljima. Naime, Kaja i Karlo su prije nekoliko tjedana otkrili veliku novost - oboje su uspješno položili ispit za voditelja brodice. Tada su najavili kako planiraju plovidbu krajem srpnja, a fotografije s Brača potvrđuju da je njihova morska avantura upravo započela.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari poput "Koja ljepotica", "Savršena" i "Prelijepi ste" ispunili su prostor ispod fotografija, dok su mnogi hvalili njezinu prirodnu ljepotu i energiju.