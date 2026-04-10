Kaja o ljubavi s Karlom u 'Gospodinu Savršenom': 'Plačem dok ovo pišem'

Peta sezona RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je dvostruko uzbuđenje i dvostruki sretan kraj. Dok je Petar Rašić svoju posljednju ružu dao Anastasiji Kaleb, rukometaš Karlo Godec odabrao je surfericu Kaju Casar. No, za razliku od mnogih reality parova čija ljubav nestane s gašenjem kamera, njihova je priča tek započela.

Emotivno finale i priznanje koje su svi čekali

Finalna epizoda bila je ispunjena napetošću i velikim odlukama. Nakon posljednjih romantičnih spojeva, Karlo je morao izabrati između Kaje i Helene. Posljednji dan s Kajom proveo je u plivanju i romantičnoj večeri uz privatnog kuhara, gdje su već razgovarali o zajedničkom životu. Prilikom konačne odluke, Karlo Kaji nije skrivao osjećaje. "Mislim da je jasno da smo ti i ja na prvu kliknuli i da nismo to mogli sakriti ni od drugih. Nevjerojatno je kako se osjećam kad sam s tobom", priznao je prije nego što joj je uručio ružu i dodao: "Moram priznati da jesam – zaljubio sam se. Nisam to očekivao, ali osjećaj je predivan".

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni

Pravo iznenađenje za gledatelje uslijedilo je nakon završetka emitiranja. U RTL-ovom 'Savršenom podcastu' par je ekskluzivno otkrio da su svoju vezu podigli na višu razinu. "Živimo zajedno", kratko su potvrdili, otkrivši da su zajednički život započeli u Zagrebu nedugo nakon snimanja. Zbog ljubavi, Kaja je svoju adresu na Tenerifima zamijenila onom u hrvatskoj metropoli. "Jedva smo čekali da završi, da možemo normalno živjeti", iskreno je rekao Karlo, a Kaja je dodala kako su u vezi još od posljednje ceremonije ruža.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni