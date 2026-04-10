Gospodin Savršeni

Kaja o ljubavi s Karlom u 'Gospodinu Savršenom': 'Plačem dok ovo pišem'

Karlo i Kaja nakon snimanja showa 'Gospodin Savršeni' nastavili su zajedno živjeti u Zagrebu

RTL.hr
10.04.2026 12:15

Peta sezona RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' donijela je dvostruko uzbuđenje i dvostruki sretan kraj. Dok je Petar Rašić svoju posljednju ružu dao Anastasiji Kaleb, rukometaš Karlo Godec odabrao je surfericu Kaju Casar. No, za razliku od mnogih reality parova čija ljubav nestane s gašenjem kamera, njihova je priča tek započela.

Emotivno finale i priznanje koje su svi čekali

Finalna epizoda bila je ispunjena napetošću i velikim odlukama. Nakon posljednjih romantičnih spojeva, Karlo je morao izabrati između Kaje i Helene. Posljednji dan s Kajom proveo je u plivanju i romantičnoj večeri uz privatnog kuhara, gdje su već razgovarali o zajedničkom životu. Prilikom konačne odluke, Karlo Kaji nije skrivao osjećaje. "Mislim da je jasno da smo ti i ja na prvu kliknuli i da nismo to mogli sakriti ni od drugih. Nevjerojatno je kako se osjećam kad sam s tobom", priznao je prije nego što joj je uručio ružu i dodao: "Moram priznati da jesam – zaljubio sam se. Nisam to očekivao, ali osjećaj je predivan".

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pravo iznenađenje za gledatelje uslijedilo je nakon završetka emitiranja. U RTL-ovom 'Savršenom podcastu' par je ekskluzivno otkrio da su svoju vezu podigli na višu razinu. "Živimo zajedno", kratko su potvrdili, otkrivši da su zajednički život započeli u Zagrebu nedugo nakon snimanja. Zbog ljubavi, Kaja je svoju adresu na Tenerifima zamijenila onom u hrvatskoj metropoli. "Jedva smo čekali da završi, da možemo normalno živjeti", iskreno je rekao Karlo, a Kaja je dodala kako su u vezi još od posljednje ceremonije ruža.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sada je dodatno pojasnila njihovu vezu nakon showa. 

"Nikad nitko nije bio tako dobar prema meni kao on. Samo želim da svi vide kakav je zapravo; pun ljubavi, dobrote i svega toga. Na TV-u ste vidjeli samo jedan dio, a to je daleko od cijele istine. Koliko se trudio oko mene kroz show i sad i nakon showa. Stvarno nešto najljepše na svijetu. I da, plačem dok ovo pišem...", zaključila je Kaja. 

kaja gospodin savršeni karlo gospodin savršeni kaja i karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
