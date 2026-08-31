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Gospodin Savršeni

Kaja otkrila priželjkuje li djecu pa se prisjetila najtežih dana s Karlom: 'Šest mjeseci nismo smjeli nikamo zajedno'

Kaja Casar, zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je odgovarala na pitanja svojih pratitelja na Instagramu te u iskrenom Q&A-ju otkrila detalje o vezi s Karlom Godecom, skrivanju od javnosti nakon završetka snimanja, reakciji obitelji na preseljenje u Zagreb, ali i planovima za budućnost

RTL.hr
31.08.2026 10:35

Jedno od prvih pitanja pratitelja za Kaju odnosilo se na izazovno razdoblje nakon završetka snimanja realityja, kada su vezu morali držati u strogoj tajnosti sve do početka emitiranja na malim ekranima.

"Do Nove godine ajde, nekako smo preživjeli; bilo je zanimljivo jer se još ne poznaješ pa ti je okej biti samo u stanu. Od početka siječnja već smo samo odbrojavali dane do sredine travnja, da napokon možemo zajedno na kavu, u šetnju s Miletom i u Konzum. Nas dvoje smo se odmah preselili zajedno i sad si zamislite da šest mjeseci ne smiješ nikamo zajedno. Ali okej, zato smo se toliko bolje upoznali", prisjetila se Kaja.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Strah od prevare i planovi za obitelj

Znatiželjne pratitelje zanimalo je i ima li u njihovom odnosu ljubomore te boji li se da bi je Karlo mogao prevariti.

"Ne. Da stalno imam taj strah, vjerojatno uopće ne bih bila u vezi. Povjerenje mi je iznimno važno i ne vidim smisla biti s nekim ako moraš konstantno razmišljati hoće li te prevariti ili ne", jasna je bila Kaja.

Na pitanje priželjkuje li jednog dana imati djecu, kratko i s osmijehom poručila je: "Da!", dok je na pitanje o snimanju showa otkrila kako će uskoro biti točno godinu dana otkad su kamere zabilježile njihove prve susrete.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kako se nosi s negativnim komentarima?

Dotaknula se i teme s kojom se susreće svaka javna osoba - negativnih komentara i osuđivanja na društvenim mrežama, što je mnogim njezinim pratiteljima najveći strah.

"Ja sam s vremenom naučila da se time stvarno više ne zamaram. Uglavnom te ionako neće osuđivati netko tko je uspješniji od tebe ili zadovoljan svojim životom. Uvijek radije nešto napravim i riskiram da možda ne uspije. U najgorem slučaju iz toga nešto naučim i idem dalje. Puno gore bi mi bilo da nečesa ne napravim samo zbog straha od toga što će reći drugi pa da se nakon nekoliko godina pitam 'što ako'", naglasila je.

Dodala je kako joj je upravo to i glavni životni moto - radije pokušati i pogriješiti pa izvući pouku, nego požaliti što nikada nije ni probala.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Preseljenje u Zagreb

Otkrila je i kako su njezini bližnji reagirali kada im je priopćila da se seli u hrvatsku metropolu.

"Mislim da sam u životu već imala toliko neočekivanih odluka da moje više ništa ne može iznenaditi, ali mislim da im je bilo drago što sam bliže Sloveniji", objasnila je.

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Gospodin Savršeni

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