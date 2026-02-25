Kaja otkrila zašto se s 22 godine preselila na Tenerife: 'Bila je to jedna od najboljih odluka u mom životu'

Kaja iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagram je profilu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na njezin život na Tenerifima. Mnoge je zanimalo kako je završila na tom španjolskom otoku i kakvo je to iskustvo bilo.
Otkrila je da je s 22 godine imala veliku želju putovati. S prijateljicom je spontano odlučila otići na Tenerife, s planom da ondje ostanu mjesec dana, a zatim nastave dalje. No, planovi su se promijenili. "Na kraju nismo htjele ići nikamo dalje, nego smo se vratile na Tenerife i tamo ostale. Nisam imala pojma koliko ćemo ostati, sve je bilo ful spontano, ali iskreno – jedna od najboljih odluka ikad", priznala je.
Boravak na otoku za nju je bio prekretnica. Kaže da je tada prvi put uistinu živjela sama, daleko od obitelji i poznatog okruženja. U tom razdoblju naučila je puno o sebi, usavršila jezik i počela raditi u školi surfanja. "Počela sam raditi u školi surfanja i postala instruktorica surfanja. Mogla bih još svašta nabrajati", dodala je.
Pratiteljima je tako otkrila da je život na Tenerifima za nju bio puno više od putovanja – bio je to period osobnog rasta, samostalnosti i novih početaka.
