Kaja otkrila zašto se s 22 godine preselila na Tenerife: 'Bila je to jedna od najboljih odluka u mom životu'

Kaja iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagram je profilu odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na njezin život na Tenerifima. Mnoge je zanimalo kako je završila na tom španjolskom otoku i kakvo je to iskustvo bilo.

Otkrila je da je s 22 godine imala veliku želju putovati. S prijateljicom je spontano odlučila otići na Tenerife, s planom da ondje ostanu mjesec dana, a zatim nastave dalje. No, planovi su se promijenili. "Na kraju nismo htjele ići nikamo dalje, nego smo se vratile na Tenerife i tamo ostale. Nisam imala pojma koliko ćemo ostati, sve je bilo ful spontano, ali iskreno – jedna od najboljih odluka ikad", priznala je.