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Gospodin Savršeni

Kaja pokazala kako izgleda kad je ljuta na Karla: 'Ignoriranje raste za 1000 posto'

Kaja Casar i Karlo Godec, jedan od najpoznatijih parova koji su svoju ljubav započeli u reality showu 'Gospodin savršeni', ponovno su nasmijali svoje brojne pratitelje

RTL.hr
02.09.2026 06:30

U kratkom i zabavnom videu snimljenom u supermarketu, Kaja i Karlo su kroz četiri komične scene demonstrirali "znakove da je vaša djevojka ljuta na vas". Skeč započinje s Karlom koji snuždeno gura kolica, a zatim slijedi serija prizora koji su izazvali lavinu smijeha. 

Četiri urnebesna znaka ljutnje

Prema njihovoj šaljivoj statistici, snaga ljute djevojke raste za 150 posto, što Kaja dokazuje tako što bez imalo muke podiže i nosi ogromno pakiranje papirnatih proizvoda. Zatim, fizički dodir pada na nula posto kada ona naglo povuče ruku čim je Karlo pokuša dotaknuti. Treći znak je povećanje brzine za čak 500 posto, prikazano Kajom koja gotovo trči kroz redove polica s kolicima, ostavljajući Karla daleko iza sebe. Vrhunac je četvrti znak, gdje njezina sposobnost ignoriranja partnera doseže nevjerojatnih 1000 posto dok on bezuspješno pokušava privući njezinu pažnju.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Humor kao tajni sastojak sretne veze

Ovaj video savršeno se uklapa u širi trend "humora iz veza" na društvenim mrežama, gdje parovi na zabavan način prikazuju svakodnevne situacije i dinamiku svojih odnosa. Kaja i Karlo, koji sada žive u Zagrebu, majstori su takvog sadržaja i često dijele detalje iz zajedničkog života, od romantičnih večeri do planova za budućnost. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pretvarajući običan odlazak u trgovinu u scenu vrijednu smijeha, Kaja i Karlo još su jednom pokazali zašto ih publika toliko voli: zbog njihove iskrenosti, opuštenosti i sposobnosti da se našale na vlastiti račun, čineći svakodnevne izazove lakšima i zabavnijima.

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Gospodin Savršeni

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