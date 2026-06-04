Kaja ponosna! Gospodin Savršeni Karlo pokazao vještine na surferskoj dasci na Tenerifima

Karlo je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija i videozapisa s plaže, pokazujući fanovima kako uživa u surfanju. Posebno zanimljivo, Karlo se okušao na dasci dok ga je pratila misao na njegovu djevojku Kaju, koja je prije nego što se prijavila u ' Gospodina Savršenog ' bila trenerica surfanja upravo na Tenerifima.

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Osim surfanja, Karlo je s pratiteljima podijelio idilične trenutke s najvećeg od Kanarskih otoka. Kroz seriju fotografija i videa, prikazao je kako se okušava u surfanju na valovima Atlantika, istražuje impresivne vulkanske krajolike Nacionalnog parka Teide, najvišeg vrha Španjolske, te uživa u pogledu na zalazak sunca i druženju s egzotičnim plamencima.

Podsjetimo, Karlo je u finalu posljednju ružu dao Kaji, a par danas zajedno živi u Zagrebu. Kaja je prije nego što je upoznala Karla živjela na Tenerifima, ali se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku.