Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Kaja ponosna! Gospodin Savršeni Karlo pokazao vještine na surferskoj dasci na Tenerifima

Gospodin Savršeni Karlo Godec ponovno je privukao pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog ljubavnih intriga, već zbog odmora na Tenerifima

RTL.hr
04.06.2026 11:00

Karlo je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija i videozapisa s plaže, pokazujući fanovima kako uživa u surfanju. Posebno zanimljivo, Karlo se okušao na dasci dok ga je pratila misao na njegovu djevojku Kaju, koja je prije nego što se prijavila u 'Gospodina Savršenog' bila trenerica surfanja upravo na Tenerifima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Osim surfanja, Karlo je s pratiteljima podijelio idilične trenutke s najvećeg od Kanarskih otoka. Kroz seriju fotografija i videa, prikazao je kako se okušava u surfanju na valovima Atlantika, istražuje impresivne vulkanske krajolike Nacionalnog parka Teide, najvišeg vrha Španjolske, te uživa u pogledu na zalazak sunca i druženju s egzotičnim plamencima.

Podsjetimo, Karlo je u finalu posljednju ružu dao Kaji, a par danas zajedno živi u Zagrebu. Kaja je prije nego što je upoznala Karla živjela na Tenerifima, ali se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku.

karlo gospodin savršeni gospodin savršeni kaja gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram! U minijaturnom bikiniju pokazala isklesanu liniju

Pogledajte kako se prezgodni reality par provodi na našoj obali: Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne odvajaju se jedno od drugoga

Gospodin Savršeni Karlo ne skriva koliko je zaljubljen u Kaju: 'Odabrao sam nju'

Tenerifi joj ne fale! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' uživa u sunčanom Zagrebu: 'Nećete čuti da se žalim da mi je prevruće'

'Realno - tri Gospodina Savršena': Šime, Karlo i Mario Jurič zajedno pozirali u 'Igri chefova'

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? U RTL-ovom je showu pronašla ljubav koja ju je odvela tisućama kilometara od kuće

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se mijenjala Barbara Mori, fatalna Rubi koja je osvojila srca svih gledatelja
Avantura koja se ne može kupiti: Na RTL stiže 'Asia Express', reality kakav još niste vidjeli
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica