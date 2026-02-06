Kaja za RTL.hr o odnosu s Karlom: 'Odmah sam osjetila da mu mogu vjerovati'

Kaja je u razgovoru za RTL.hr dala iskren intervju u kojem je govorila o svojim počecima u showu 'Gospodin Savršeni', otvoreno podijelivši svoja osjećanja i misli o Karlu, kao i izazovima kroz koje je prošla tijekom svoje adolescencije. U razgovoru je otkrila detalje o svom putu prema samosvijesti, borbi s anoreksijom i važnosti podrške obitelji, ali i o tome kako je gradila povjerenje i otvorenost prema Karlu

Kaja je na spoju s Karlom odlučila otvoriti dušu, podijelivši s njim svoje iskustvo iz adolescencije i borbu s anoreksijom. "Kad sam razgovarala s Karlom o anoreksiji, nekako mi je bilo lakše jer sam imala osjećaj da me stvarno sluša i pokušava razumjeti kroz što sam prošla. Dok smo pričali o tome, osjećala sam se sigurno", prisjeća se. Bilo je to emotivno iskustvo za Kaju, jer, kako kaže, takve razgovore nije lako voditi, ali osjećaj sigurnosti u Karlovom društvu omogućio joj je da podijeli ono što je nosila sa sobom već dugo.

'Kad smo se upoznali, Karlo me stvarno pozitivno iznenadio'

Govoreći o svom putu prema samosvijesti i prihvaćanju sebe, Kaja ističe da je to bio dug proces. "Na početku je teško jer, kad imaš anoreksiju ili bilo kakve druge probleme, samopouzdanje ti je na dnu, praktički ne postoji. Onda ga moraš početi graditi ispočetka", objašnjava Kaja. Naglašava važnost podrške obitelji, posebno svojih roditelja i sestre, koji su uvijek bili uz nju. No, ističe, ključna promjena dogodila se tek kada je sama sebi našla snagu za izlazak iz tog razdoblja. "Dok god se u glavi ne dogodi taj klik', nitko ti zapravo ne može iskreno pomoći. Na kraju si ti ta koja si najviše pomažeš i moraš pronaći snagu u sebi da bi izašla iz toga."

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prvi dojam koji je Kaja imala o Karlu bio je izuzetno pozitivan. "Kad smo se upoznali, Karlo me stvarno pozitivno iznenadio jer je bio skroz jednostavan, simpatičan i baš je bilo lijepo razgovarati s njim", prisjeća se. Opuštena atmosfera bila je ključna u stvaranju veze između njih, a Kaja nije skrivala da se odmah osjećala ugodno. "Gotovo odmah sam se osjećala opušteno - nikad nisam bila nervozna, vidjela sam da me sluša i da mu je ugodno u mom društvu, pa sam se i ja zbog toga potpuno opustila."

'Možda sam malo i sumnjala da će me izabrati za bijelu ružu'

Nakon što ju je Karlo odabrao za bijelu ružu, Kaja je osjećala da je napravila veliki korak. Iako je bila pomalo nesigurna u svoju poziciju, energija koju je osjetila s Karlom dala joj je samopouzdanje. "Možda sam malo i sumnjala da će me izabrati za bijelu ružu, jer dok smo razgovarali, stvarno sam osjećala tu našu energiju koja me nije prevarila", priznaje. Kad je Karlo izabrao nju za nasamo spoj, Kaja je bila presretna. "Naravno da sam bila presretna, jer mi je cilj bio da ga bolje upoznam i vidim dokle naš odnos može ići."

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otvoriti se osobi koju tek upoznaješ nikad nije jednostavno, ali Kaja ističe kako je s Karlom to bilo potpuno drugačije. "U principu mi je teško otvoriti se nekome koga jedva poznajem, ali nekako sam kod Karla stvarno osjetila da mu se mogu otvoriti, da mu mogu vjerovati, da će me slušati i razumjeti", kaže Kaja. Taj osjećaj povjerenja i razumijevanja omogućio joj je da se osjeća sigurno i spremno podijeliti svoja najdublja osjećanja, što je i omogućilo da njihov odnos od samog početka bude temeljen na iskrenosti i povjerenju. Kaja jasno ističe kako joj je važno imati iskrenu komunikaciju, a Karlo joj je od prvog dana pružio sigurnost da se otvori. "Zato s njim zapravo nije bio problem razgovarati o bilo kojoj temi već od prvog dana, što mi je jako važno", zaključuje Kaja. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

