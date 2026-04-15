Kaja za RTL.hr otkrila kako se nosila s tračevima u vili 'Gospodina Savršenog': 'Sve se na kraju isplatilo'

Karlo i Kaja, par koji je pronašao ljubav u popularnom showu "Gospodin Savršeni", u nedavnom su gostovanju u "Savršenom podcastu" otkrili drugu stranu medalje života pred kamerama. Iako je njihova priča završila sretno, put do toga bio je popločan brojnim izazovima, a Karlo je bez zadrške priznao kako se nosio s pažnjom i pritiskom boravka u vili s 28 žena koje su se borile za njegovu naklonost.

'Mislio sam da će biti puno jednostavnije'

Mnogi bi muškarci pomislili da je boravak u vili okružen s gotovo 30 žena ostvarenje sna, no Karlo je tu iluziju brzo razbio. "Mislio sam da će biti puno jednostavnije", započeo je svoju ispovijest, dodavši da bi muški savjet o takvoj situaciji vjerojatno zvučao primamljivo. Međutim, stvarnost je bila potpuno drugačija.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Kad ti netko kaže, moraš biti u društvu 28 žena, većina bi rekla 'nikakav problem'. Ljudi, to je katastrofa. Ljudi, bježite od toga", iskreno je poručio Karlo, opisujući iskustvo kao iznimno naporno. Objasnio je da se suočio s nevjerojatnim rasponom različitih karaktera, emocija i očekivanja, što je stvaralo neprekidan pritisak. "Toliko je različitih karaktera, emocija... Ma, sve je različito kod svake", rekao je, ističući kako je situaciju dodatno komplicirala dinamika među samim djevojkama. "I onda još ako se one udruže međusobno, pa ti slučajno kod jedne nešto pogriješiš, a ona je prijateljica s njih pet... Gotov si", slikovito je opisao Karlo zamke s kojima se svakodnevno suočavao.

Kajin recept za mir usred oluje tračeva

Dok se Karlo borio s pritiscima i grupnom dinamikom, Kaja je imala potpuno drugačiju strategiju koja joj je, na kraju, i donijela pobjedu. Na pitanje kako je uspjela zadržati fokus na njihov odnos unatoč drami, spletkama i tračevima koji su bili neizostavan dio života u vili, Kaja je odgovor pronašla u vlastitom karakteru.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL