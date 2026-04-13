Gospodin Savršeni

Kajin otac podržao Kaju i Karla iz 'Gospodina Savršenog': 'Ponosan na svoju kćer'

13.04.2026 08:34

Kaja i Karlo završili su zajedno nakon pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'. Ovaj par otkrio je i za RTL.hr kako su nakon snimanja nastavili zajednički život u Zagrebu. Kaja je već u showu odlučila da će se zbog ljubavi preseliti u Zagreb, a tako je i bilo. Kajina majka pružila je podršku mladom paru. "Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš", napisala je. 

Nedugo nakon javio se i njezin otac Leon. 

Kaja, Karlo i Leon, Gospodin Savršeni FOTO: Facebook

"Ponosan sam na svoju kćer. Neka sreća i ljubav budu s vama", napisao je i otkrio kako je Kaju i Karla posjetio u Zagrebu gdje sada žive. 

U komentarima javili su mu se brojni pratitelji koji su nahvalili njegovu kćer, ali i njezin izbor.

Sve detalje o njihovoj vezi pogledajte u 'Savršenom podcastu'.

