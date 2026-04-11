Gospodin Savršeni

Kajina majka uputila posebnu poruku 'Gospodinu Savršenom' Karlu: 'Želim da uvijek budeš iskren prema njoj'

Nakon što je Karlo odabrao Kaju u finalu 'Gospodina Savršenog', njezina majka javno mu se obratila emotivnim riječima

RTL.hr
11.04.2026 21:00

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je sretan kraj za Kaju i Karla, čija je ljubavna priča osvojila gledatelje. No, nakon završetka showa, posebnu pažnju privukla je i objava Kajine majke, Ksenije Casar, koja se emotivno obratila upravo Karlu.

"Želim da uvijek budeš iskren prema njoj"

U svojoj objavi jasno je dala do znanja koliko joj je stalo do kćerine sreće, ali i kakva su njezina očekivanja od Karla:

"Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ponosna na svoju kćer

Ksenija nije skrivala emocije kada je govorila o Kaji, ističući koliko joj znači:

"Kaja je ljubazna, poštena kći, moj ponos, a ujedno i voljena starija sestra."

Dodala je i kako joj je najvažnije da su njezina djeca sretna, bez obzira na mišljenja drugih:

"Najvažnija mi je sreća mojih kćeri. Ako su sretne, sve drugo nema težinu."

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Poruka koja je raznježila mnoge

Na kraju je mladom paru uputila i toplu želju za budućnost:

"Neka vam ljubav nastavi davati snagu i voditi vas putem koji zajedno stvarate."

Moglo bi te zanimati

Petar u videu s Anastasijom pokazao kako im izgleda svakodnevica nakon 'Gospodina Savršenog': 'Ovo je početak naše priče'

Kaja o ljubavi s Karlom u 'Gospodinu Savršenom': 'Plačem dok ovo pišem'

'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno o Kaji: '218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi'

Slomljena srca u finalu 'Gospodina Savršenog': Helena i Monika objavile zajedničku fotku

Gledatelji oduševljeni Anastasijom i Petrom iz 'Gospodina Savršenog': 'Ljubav je pobijedila!'

Od prvog pogleda do posljednje ruže: Ljubav Karla i Kaje osvojila je srca mnogih

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?