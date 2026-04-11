Kajina majka uputila posebnu poruku 'Gospodinu Savršenom' Karlu: 'Želim da uvijek budeš iskren prema njoj'

Finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je sretan kraj za Kaju i Karla, čija je ljubavna priča osvojila gledatelje. No, nakon završetka showa, posebnu pažnju privukla je i objava Kajine majke, Ksenije Casar, koja se emotivno obratila upravo Karlu.
"Želim da uvijek budeš iskren prema njoj"
U svojoj objavi jasno je dala do znanja koliko joj je stalo do kćerine sreće, ali i kakva su njezina očekivanja od Karla:
"Upoznala sam Karla i on je super momak - želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."
Ponosna na svoju kćer
Ksenija nije skrivala emocije kada je govorila o Kaji, ističući koliko joj znači:
"Kaja je ljubazna, poštena kći, moj ponos, a ujedno i voljena starija sestra."
Dodala je i kako joj je najvažnije da su njezina djeca sretna, bez obzira na mišljenja drugih:
"Najvažnija mi je sreća mojih kćeri. Ako su sretne, sve drugo nema težinu."
Poruka koja je raznježila mnoge
Na kraju je mladom paru uputila i toplu želju za budućnost:
"Neka vam ljubav nastavi davati snagu i voditi vas putem koji zajedno stvarate."