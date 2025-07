Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'

Kandidatkinji Barbari u showu 'Gospodin Savršeni' od samoga početka bilo je jasno kako se klik sa Šimom dogodio isključivo na prijateljskoj bazi, a ona je bila jedna od tih koja bi mu s iskrenim savjetima pomagala s ostalim djevojkama. Kad je u show ušao Miloš, Barbara mu je jasno dala do znanja kako joj se on sviđa na drugačiji način, a dogurala je do finala gdje je Miloš u konačnici izabrao Maidu.

Šime i Barbara se i dalje druže, a ovoga puta su za to odabrali splitski klub.