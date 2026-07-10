Kakav pogled! Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zaljubljeno pozirali s Vidove gore na otoku Braču

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na otoku Braču. Par je pozirao na vrhu Vidove gore s pogledom na jednu od najljepših plaža u Hrvatskoj - Zlatni rat.

Podsjetimo, nedavno su se Kaja i Karlo odučili na ozbiljan pothvat - preuređenje dvorišta, a cijeli proces marljivo dokumentiraju na društvenim mrežama. Njihova posljednja objava otkrila je da se ne boje ni teškog fizičkog rada, čak ni pod okriljem noći.