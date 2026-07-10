Kakav pogled! Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zaljubljeno pozirali s Vidove gore na otoku Braču

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' uživaju na otoku Braču. Par je pozirao na vrhu Vidove gore s pogledom na jednu od najljepših plaža u Hrvatskoj - Zlatni rat.
Podsjetimo, nedavno su se Kaja i Karlo odučili na ozbiljan pothvat - preuređenje dvorišta, a cijeli proces marljivo dokumentiraju na društvenim mrežama. Njihova posljednja objava otkrila je da se ne boje ni teškog fizičkog rada, čak ni pod okriljem noći.
U videu naslovljenom "Uređivanje dvorišta Part ll. with my woman", Karlo Godec je svoje pratitelje poveo u avanturu koju je duhovito nazvao "noćno kopanje". Umjesto romantičnih večera, par se naoružao rukavicama, motikama i lopatama te krenuo u prekopavanje zemlje u svom dvorištu u Supetru na otoku Braču. Prikazujući Kaju kako vješto barata alatom, Karlo je pohvalio njezin trud, a ona je spremno pokazala mišiće u kameru.
Podsjetimo, Kaja se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' borila za Karlovo srce, a on joj je u velikom finalu dao posljednju ružu. Ona se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb gdje sada žive zajedno.