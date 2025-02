Kakav spoj! Maida i Miloš uživali u razgovoru uz more: 'Ne bi nam trebalo biti toliko dobro'

''U slučaju da dođe do toga da imam djecu, to mora biti jedino iz ljubavi, dakle ako nađem nekoga s kim se u potpunosti slažem, partnera s kojim sam u super odnosima kojega volim i s kojim je sve onako kako treba biti. Jedno je birati sebi muškarca, partnera, a potpuno je drugo kada biraš nekoga tko će biti otac tvoje djece'', objasnila mu je Maida, a Miloš se s njome složio.

''Energija je ludilo i malo me zabrinjava što je tako. Njegova energija me tako nekako smiri – baš mi je godilo i toliko me iznenadio'', priznala je Maida. ''Ne bi nam trebalo biti toliko dobro'', dodala je. Miloš je nazdravio s njom rekavši da oboje žive za lijepe trenutke. ''Neka ovaj bude jedan od njih – u to ime živjeli'', rekao je Miloš, a priznao je kako bi se mogao zamisliti da uđe s Maidom u vezu.

''Nekako je osoba na mjestu prije svega, a fizički mi je također privlačna. Njezin način razmišljanja, što je i kako gleda na život mi se jako sviđa'', zaključio je Miloš. Također, Miloš je Maidi dao crvenu ružu. ''Dao bih joj i dvije, ali nemam'', kratko je komentirao. ''Iskreno nakon ovog spoja, ne mislim da mi je ijedna djevojka konkurencija u kući – nisam niti prije mislila da je, ali sad sam baš ono zakucala'', priznala je Maida.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.