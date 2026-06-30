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Gospodin Savršeni

Kakav stil! Maida iz 'Gospodina Savršenog' mami uzdahe na moru: Pokazala isklesanu liniju u bikiniju, a svi gledaju njezine modne detalje

Pobjednica četvrte sezone popularnog realityja 'Gospodin Savršeni', Maida Ribić, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući svojim najnovijim morskim kadrovima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

RTL.hr
30.06.2026 15:00

Atraktivna Sarajka, koja je u showu osvojila srce markantnog Miloša, itekako zna kako privući poglede na društvenim mrežama. Maida je spakirala kofere i pobjegla na zasluženi ljetni odmor na jadransku obalu, odakle redovito časti svoje vjerne pratitelje predivnim prizorima.

Maida je objavila seriju fotografija s plaže na kojima uživa u suncu i čistom moru, a u prvom je planu njezina besprijekorna, isklesana linija. Pozirala je u plavo-ružičastom bikiniju s cvjetnim uzorkom koji je savršeno istaknuo njezine brojne tetovaže, ali i osebujan, iznimno moderan stil po kojem je već godinama prepoznatljiva.

Maida, Gospodin Savršeni
Maida, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ikona osebujnog i modernog stila

Poznata po tome što voli eksperimentirati s modom, ova ljepotica je morski look upotpunila genijalnim ljetnim detaljima - ružičastim šeširićem, retro sunčanim naočalama, efektnom ogrlicom i velikom platnenom torbom za plažu, dok je u rukama držala jarko zeleni zračni madrac. Uz široki osmijeh i prepoznatljivu kratku kosu, poslala je i prigodnu poruku o ljetnim vrućinama:

"Stepeni previše, mora vazda premalo", našalila se Maida u svom opuštenom stilu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Od vatrenog navijanja za Zmajeve do opuštanja na plaži

Ipak, osim njezinih modnih i morskih izdanja, pratitelji je cijene i zbog njezine neizmjerne strasti prema domovini. Naime, Maida je nedavno s ponosom na svojim društvenim mrežama dijelila trenutke u kojima vatreno i s puno emocija prati i bodri utakmice bosanskohercegovačkih Zmajeva, pokazujući da je jednako glasna i srčana navijačica kao što je bila i u reality vili.

Nakon napetih sportskih trenutaka, stiglo je vrijeme za potpuni ljetni hedonizam, a Maida još jednom dokazuje da njezina popularnost i šarm ne bljede te da u svakom trenutku točno zna kako ukrasti sve poglede!

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