Kakav stil! Maida iz 'Gospodina Savršenog' mami uzdahe na moru: Pokazala isklesanu liniju u bikiniju, a svi gledaju njezine modne detalje

Pobjednica četvrte sezone popularnog realityja 'Gospodin Savršeni', Maida Ribić, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući svojim najnovijim morskim kadrovima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

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Atraktivna Sarajka, koja je u showu osvojila srce markantnog Miloša, itekako zna kako privući poglede na društvenim mrežama. Maida je spakirala kofere i pobjegla na zasluženi ljetni odmor na jadransku obalu, odakle redovito časti svoje vjerne pratitelje predivnim prizorima. Maida je objavila seriju fotografija s plaže na kojima uživa u suncu i čistom moru, a u prvom je planu njezina besprijekorna, isklesana linija. Pozirala je u plavo-ružičastom bikiniju s cvjetnim uzorkom koji je savršeno istaknuo njezine brojne tetovaže, ali i osebujan, iznimno moderan stil po kojem je već godinama prepoznatljiva.

icon-expand Maida, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ikona osebujnog i modernog stila

Poznata po tome što voli eksperimentirati s modom, ova ljepotica je morski look upotpunila genijalnim ljetnim detaljima - ružičastim šeširićem, retro sunčanim naočalama, efektnom ogrlicom i velikom platnenom torbom za plažu, dok je u rukama držala jarko zeleni zračni madrac. Uz široki osmijeh i prepoznatljivu kratku kosu, poslala je i prigodnu poruku o ljetnim vrućinama: "Stepeni previše, mora vazda premalo", našalila se Maida u svom opuštenom stilu.

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