Gospodin Savršeni

Kako je pukao odnos Karla i Soraye? Karlo priznao: 'Razmišljao sam cijelo vrijeme trebam li joj dati priliku ili ne'

Odnos Karla i Soraye u 'Gospodinu Savršenom' od samog je početka bio sve samo ne jednostavan. Obilježen sumnjama, nesporazumima i različitim pogledima na situaciju, njihov je odnos kroz cijelu sezonu balansirao na tankoj granici između privlačnosti i nepovjerenja

RTL.hr
03.04.2026 08:30

Sve je počelo pričama koje su do Karla dolazile iz vile – da Soraya iza njegovih leđa govori o njemu. Iako je ona takve tvrdnje od početka odlučno negirala, pokušavajući ga razuvjeriti i dokazati svoju iskrenost, sjeme sumnje već je bilo posijano.

Karlo se tako našao u dilemi koja je obilježila njihov odnos. "Razmišljao sam cijelo vrijeme trebam li joj dati priliku ili ne", priznao je za RTL.hr.

'Shvatila da je zapravo riječ o igri'

Nepovjerenje je kulminiralo trenutkom kada je Sorayi uručio narančastu ružu – simbol sumnje, koji je jasno dao do znanja da njihov odnos nije stabilan. Taj potez Sorayu je iznenadio, ali i razotkrio njezin pogled na cijelu situaciju. "Rekao je da imamo super odnos i da postoje osjećaji, a narančasta ruža mi je jasno dala do znanja da to nije tako. Tada sam shvatila da je zapravo riječ o igri u kojoj se ne vidim jer sam takve stvari već odavno prerasla", iskreno je poručila.

Soraya, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

I dok bi mnogi u takvoj situaciji reagirali burno, Soraya tvrdi da emocije poput ljutnje ili razočaranja nisu prevladale. "Nisam bila ni ljuta, ni razočarana. Jednostavno sam shvatila neke stvari i da se apsolutno ne vidim u takvoj dječjoj igri. I want a men, not a child!", rekla je bez zadrške.

'Ja sam za veće stvari'

Konačna odluka pala je neposredno prije ceremonije ruža, kada je Karlo odlučio prekinuti njihovu priču i poslati Sorayu kući. Time je njihova turbulentna dinamika završena.

Za Sorayu, kako kaže, cijelo iskustvo nije bilo razočaranje, već lekcija. "Nije me ništa 'zaboljelo', nego mi je otvorilo oči. Ljudi će uvijek pričati, smatram sebe dobrom konkurencijom i čak previše za ovaj show – ja sam za veće stvari. To je bio moj prvi korak, I will never give up on my goals", zaključila je.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

