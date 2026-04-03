Kako je pukao odnos Karla i Soraye? Karlo priznao: 'Razmišljao sam cijelo vrijeme trebam li joj dati priliku ili ne'

Odnos Karla i Soraye u 'Gospodinu Savršenom' od samog je početka bio sve samo ne jednostavan. Obilježen sumnjama, nesporazumima i različitim pogledima na situaciju, njihov je odnos kroz cijelu sezonu balansirao na tankoj granici između privlačnosti i nepovjerenja

icon-close

Sve je počelo pričama koje su do Karla dolazile iz vile – da Soraya iza njegovih leđa govori o njemu. Iako je ona takve tvrdnje od početka odlučno negirala, pokušavajući ga razuvjeriti i dokazati svoju iskrenost, sjeme sumnje već je bilo posijano. Karlo se tako našao u dilemi koja je obilježila njihov odnos. "Razmišljao sam cijelo vrijeme trebam li joj dati priliku ili ne", priznao je za RTL.hr.

'Shvatila da je zapravo riječ o igri'

Nepovjerenje je kulminiralo trenutkom kada je Sorayi uručio narančastu ružu – simbol sumnje, koji je jasno dao do znanja da njihov odnos nije stabilan. Taj potez Sorayu je iznenadio, ali i razotkrio njezin pogled na cijelu situaciju. "Rekao je da imamo super odnos i da postoje osjećaji, a narančasta ruža mi je jasno dala do znanja da to nije tako. Tada sam shvatila da je zapravo riječ o igri u kojoj se ne vidim jer sam takve stvari već odavno prerasla", iskreno je poručila.

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

I dok bi mnogi u takvoj situaciji reagirali burno, Soraya tvrdi da emocije poput ljutnje ili razočaranja nisu prevladale. "Nisam bila ni ljuta, ni razočarana. Jednostavno sam shvatila neke stvari i da se apsolutno ne vidim u takvoj dječjoj igri. I want a men, not a child!", rekla je bez zadrške.

'Ja sam za veće stvari'