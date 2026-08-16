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Gospodin Savršeni

Kakva ljepotica! Monika iz 'Gospodina Savršenog' objavila novu fotografiju s mora i pokazala zavidnu liniju

Na svom Instagramu podijelila je novu morsku fotografiju kojom je bez teksta ostavila brojne obožavatelje

RTL.hr
16.08.2026 09:00

Monika je pozirala na krševitim stijenama uz samo more. Za ovo sunčano izdanje odabrala je dvodijelni kupaći kostim u upečatljivoj senf-žutoj nijansi koji je savršeno naglasio njezinu preplanulu put i besprijekornu, utegnutu figuru.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kadar poput onog iz modnog časopisa

Mokra kosa zabačena unatrag i prirodan stav bez imalo truda učinili su da ovaj kadar izgleda poput stranice iz luksuznog modnog časopisa. Monika iz dana u dan dokazuje da je prava majstorica kada je u pitanju stvaranje vrhunske ljetne estetike.

Bilo da se javlja s treninga ili uživa u morskim radostima, prelijepa plavuša redovito dokazuje kako se predani rad na tijelu i prirodna karizma itekako isplate.

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