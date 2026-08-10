Kakva prirodna ljepotica! Preslatka Ana iz 'Gospodina Savršenog' i očarala pratitelje

Nakon što je obišla nekoliko morskih destinacija, preslatka plavuša Ana Kolinger trenutno uživa na Hvaru, gdje sa svojim dečkom hvata zrake sunca i puni baterije.

Na svojoj najnovijoj priči na Instagramu, Ana je pozirala u iznimno opuštenom i prirodnom izdanju. Direktno nakon izlaska iz mora, s mokrom kosom i rosnim kapljicama na koži, atraktivna reality zvijezda pozirala je ispred stijena u klasičnom crnom bikiniju.

Gledatelje je još u showu osvojila svojom pristupačnošću i dragim osmijehom, a nova fotografija samo je potvrdila da je prava prirodna ljepotica kojoj skupocjena šminka i glamurozne haljine uopće nisu potrebne kako bi zablistala. Uz ljetne taktove glazbe i osvježavajuće mirisne note, Ana je pokazala kako izgleda čisto uživanje u toplim danima na našem najsunčanijem otoku.

Ana već neko vrijeme ne krije koliko je sretna i zaljubljena, a svaki slobodan trenutak koristi za zajednička putovanja i stvaranje uspomena sa svojim dečkom.

Opušteni dani na obali, spavanje uz šum valova i bijeg od gradskih vrućina očito joj itekako gode, a prelijepa bivša kandidatkinja "Gospodina Savršenog" iz dana u dan dokazuje da proživljava svoje najljepše i najispunjenije ljeto do sada.