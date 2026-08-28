Kakva promjena! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' pohvalila se novom frizurom, pogledajte kako sada izgleda

Kaja je na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija iz salona i pokazala novu transformaciju. Uz fotografije na kojima pozira s besprijekorno stiliziranom kosom, Kaja je kratko napisala: "A little change" (Mala promjena), no pratitelji su odmah primijetili razliku.

Kaja se ovaj put odlučila za osjetno svjetlije, plave pramenove koji savršeno ističu njezinu preplanulu put. Osim svježije boje, u prvi plan upada i raskošan volumen te dodatna dužina s definiranim, mekim valovima, zbog čega mnogi nagađaju da je u pitanju osvježenje ekstenzijama ili novo oblikovanje slojeva koje joj daje izuzetno elegantan i glamurozan izgled.

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Kaja je otkrila kako već šest godina vjerno posjećuje isti salon iz kojeg uvijek ode prezadovoljna, no ovaj je put odlučila napraviti mali zaokret u rutini i isprobati novu tehniku ugradnje.

"Do sada smo uvijek radile keratinske ekstenzije (ponekad za produživanje, ponekad samo za zgušnjavanje kose). Ovaj put sam se odlučila da prvi put isprobamo tape-in ekstenzije (ekstenzije na trake). Tape-in ekstenzije su mi bile zanimljive prvenstveno zato što su jako lagane i lijepo se stapaju s prirodnom kosom. Također, sama aplikacija je brža, a uz pravilno postavljanje i njegu mogu biti super opcija ako želiš što prirodniji osjećaj i manje pojedinačnih spojeva u kosi", objasnila je Kaja.