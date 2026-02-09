Kandidatkinja nakon spoja podigla tenzije! 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'

Jedna je kandidatkinja odmah primijetila promjenu na djevojci koja se vratila sa spoja. "Moje razmišljanje o njoj se malo promijenilo jer je cura, nakon što se vratila sa spoja, potpuno promijenila svoj stav. Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet. Ona se sa spoja vratila zaljubljena, a prerano je za to. Ne znam je li joj pametno da tako razmišlja", izjavila je.

Kada su je druge djevojke upitale što je novo saznala o Savršenom, ona je odbila odgovoriti i poručila da će te informacije zadržati za sebe. "Ona me jako iznervirala u ovoj situaciji. Mislim da je to neka njezina taktika", komentirala je druga kandidatkinja, podižući još više napetost među djevojkama.

