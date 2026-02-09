Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Kandidatkinja nakon spoja podigla tenzije! 'Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet'

Nakon jednog spoja, u vili Gospodina Savršenog podigle su se tenzije

RTL.hr
09.02.2026 12:00

Jedna je kandidatkinja odmah primijetila promjenu na djevojci koja se vratila sa spoja. "Moje razmišljanje o njoj se malo promijenilo jer je cura, nakon što se vratila sa spoja, potpuno promijenila svoj stav. Ponaša se kao da je osvojila cijeli svijet. Ona se sa spoja vratila zaljubljena, a prerano je za to. Ne znam je li joj pametno da tako razmišlja", izjavila je.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kada su je druge djevojke upitale što je novo saznala o Savršenom, ona je odbila odgovoriti i poručila da će te informacije zadržati za sebe. "Ona me jako iznervirala u ovoj situaciji. Mislim da je to neka njezina taktika", komentirala je druga kandidatkinja, podižući još više napetost među djevojkama.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Teorije, komentari, videa! Hrvati još jednom pokazali koliko su ludi za 'Gospodinom Savršenim': 'I ovaj moj se navukao!'

Mir u vili? Ni slučajno! 'Atmosfera je kritična, čas se volimo, čas se svađamo'

Anita Martinović u novoj voditeljskoj ulozi na RTL-u: 'Veselim se svemu što ovaj projekt donosi'

Tko je Monika iz 'Gospodina Savršenog'? Doznajte sve o djevojci koja je oduševila Petra

Romantične uspomene! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila nezaboravne trenutke sa spoja s Karlom

Jedna djevojka bacila oko na drugog Gospodina Savršenog! 'Moram priznati da sam ga počela primjećivati'