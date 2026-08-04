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Gospodin Savršeni

Kao prava mala obitelj: Pogledajte romantične kadrove Karla i Kaje iz 'Gospodina Savršenog' s broda

Ljetna bajka Kaje Casar i Karla Godeca dobila je svoj najemotivniji nastavak

RTL.hr
04.08.2026 08:00

Omiljeni par iz showa 'Gospodin Savršeni' spakirao je stvari i pobjegao na morsku pučinu, a najnovijim kadrovima s broda dokazali su da izgledaju poput prave male obitelji.

Dok se sunce polako spuštalo prema horizontu, Karlo i Kaja prepustili su se čistom hedonizmu, miru i uzajamnoj nježnosti daleko od obale i ljetnih gužvi.

Osmijesi i nezaobilazni psić Mile

Središte njihove morske idile bio je njihov četveronožni ljubimac, psić Mile, koji nije skidao pogled sa svojih vlasnika. Par je na brodu uživao u opuštenom druženju uz svježe voće, a osmijesi na njihovim licima dok su se igrali s Milom i mazili ga na palubi govore više od tisuću riječi.

Kaja i Karlo nisu skrivali koliko ih ispunjavaju upravo ovakvi, jednostavni trenuci u kojima je njihov mali tročlani tim na okup.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zalazak sunca koji je rastopio pratitelje

Uz igru s psićem, Karlo i Kaja podijelili su i iznimno romantične trenutke. Karlo je u jednom trenutku nježno zagrlio KajU, dok su u pozadini dopirali topli tonovi ljetnog zalaska.

Pratitelji su ih u komentarima odmah zasuli komplimentima, ističući kako pršte prirodnom energijom i iskrenom ljubavlju te kako je predivno gledati ih kako gradij zajedničke uspomene iz dana u dan.

Jedno je sigurno - Kaja, Karlo i Mile pronašli su svoju savršenu formulu za ljeto iz snova!

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