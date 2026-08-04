Kao prava mala obitelj: Pogledajte romantične kadrove Karla i Kaje iz 'Gospodina Savršenog' s broda

Ljetna bajka Kaje Casar i Karla Godeca dobila je svoj najemotivniji nastavak

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Omiljeni par iz showa 'Gospodin Savršeni' spakirao je stvari i pobjegao na morsku pučinu, a najnovijim kadrovima s broda dokazali su da izgledaju poput prave male obitelji. Dok se sunce polako spuštalo prema horizontu, Karlo i Kaja prepustili su se čistom hedonizmu, miru i uzajamnoj nježnosti daleko od obale i ljetnih gužvi.

Osmijesi i nezaobilazni psić Mile

Središte njihove morske idile bio je njihov četveronožni ljubimac, psić Mile, koji nije skidao pogled sa svojih vlasnika. Par je na brodu uživao u opuštenom druženju uz svježe voće, a osmijesi na njihovim licima dok su se igrali s Milom i mazili ga na palubi govore više od tisuću riječi. Kaja i Karlo nisu skrivali koliko ih ispunjavaju upravo ovakvi, jednostavni trenuci u kojima je njihov mali tročlani tim na okup.

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