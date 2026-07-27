Kao s razglednice! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala čarobne prizore s francuske obale

Na Instagramu je Helena objavila fotografiju iz slikovitog mjesta Èze Village, jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na francuskoj rivijeri. Pozirala je na kamenim stepenicama okruženim bujnim zelenilom u ljetnoj modnoj kombinaciji – bijelom topu, laganoj suknji i natikačama, a cijeli je stajling upotpunila sunčanim naočalama i pletenom torbicom.

Na fotografiji nije skidala osmijeh s lica, a čini se da u potpunosti uživa u opuštenom odmoru na jednoj od najpoželjnijih europskih ljetnih destinacija.

Èze Village poznat je po uskim kamenim uličicama, povijesnoj arhitekturi i spektakularnom pogledu na Sredozemno more. Smješten između Nice i Monaka, ovaj srednjovjekovni gradić već godinama privlači brojne turiste, ali i poznata lica koja ondje pronalaze mir daleko od gradske vreve.