Kao s razglednice! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala čarobne prizore s francuske obale

Na Instagramu je Helena objavila fotografiju iz slikovitog mjesta Èze Village, jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na francuskoj rivijeri. Pozirala je na kamenim stepenicama okruženim bujnim zelenilom u ljetnoj modnoj kombinaciji – bijelom topu, laganoj suknji i natikačama, a cijeli je stajling upotpunila sunčanim naočalama i pletenom torbicom.
Pozirala u jednom od najljepših mjesta na francuskoj rivijeri
Na fotografiji nije skidala osmijeh s lica, a čini se da u potpunosti uživa u opuštenom odmoru na jednoj od najpoželjnijih europskih ljetnih destinacija.
Èze Village poznat je po uskim kamenim uličicama, povijesnoj arhitekturi i spektakularnom pogledu na Sredozemno more. Smješten između Nice i Monaka, ovaj srednjovjekovni gradić već godinama privlači brojne turiste, ali i poznata lica koja ondje pronalaze mir daleko od gradske vreve.
Pratitelji redovito prate njezine avanture
Nakon što je pažnju gledatelja privukla sudjelovanjem u RTL-ovu showu Gospodin Savršeni', Helena je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima često dijeli trenutke iz svakodnevice i sa svojih putovanja.
Ovoga puta pokazala je kako ljetne dane provodi na Azurnoj obali, a sudeći prema objavama, francuska rivijera jedna je od postaja na njezinoj novoj putničkoj avanturi. Pratitelji sada s nestrpljenjem čekaju vidjeti koje će prizore podijeliti u nastavku svog putovanja.