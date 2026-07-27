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Gospodin Savršeni

Kao s razglednice! Helena iz 'Gospodina Savršenog' pokazala čarobne prizore s francuske obale

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija ovih dana uživa u čarima Azurne obale, a djelić atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
27.07.2026 16:00

Na Instagramu je Helena objavila fotografiju iz slikovitog mjesta Èze Village, jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na francuskoj rivijeri. Pozirala je na kamenim stepenicama okruženim bujnim zelenilom u ljetnoj modnoj kombinaciji – bijelom topu, laganoj suknji i natikačama, a cijeli je stajling upotpunila sunčanim naočalama i pletenom torbicom.

Pozirala u jednom od najljepših mjesta na francuskoj rivijeri

Na fotografiji nije skidala osmijeh s lica, a čini se da u potpunosti uživa u opuštenom odmoru na jednoj od najpoželjnijih europskih ljetnih destinacija.

Èze Village poznat je po uskim kamenim uličicama, povijesnoj arhitekturi i spektakularnom pogledu na Sredozemno more. Smješten između Nice i Monaka, ovaj srednjovjekovni gradić već godinama privlači brojne turiste, ali i poznata lica koja ondje pronalaze mir daleko od gradske vreve.

Helena, Gospodin Savršeni
Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Pratitelji redovito prate njezine avanture

Nakon što je pažnju gledatelja privukla sudjelovanjem u RTL-ovu showu Gospodin Savršeni', Helena je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima često dijeli trenutke iz svakodnevice i sa svojih putovanja.

Ovoga puta pokazala je kako ljetne dane provodi na Azurnoj obali, a sudeći prema objavama, francuska rivijera jedna je od postaja na njezinoj novoj putničkoj avanturi. Pratitelji sada s nestrpljenjem čekaju vidjeti koje će prizore podijeliti u nastavku svog putovanja.

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