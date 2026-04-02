Gospodin Savršeni

Kaos u vili! Glasine o poljupcu Karla i Nuše zapalile odnose

Atmosfera u kući dodatno je zatrovana međusobnim optužbama i ogovaranjima

02.04.2026 22:20

Glasine o poljupcu između Karla i Nuše proširile su se vilom brzinom munje, navodno potaknute upravo od same Nuše. To je izazvalo napetosti, posebice s Helenom, koja se osjećala povrijeđeno te je izbjegavala Nušu. "Netko je izmislio da bi mene sad malo u tvojim očima ocrnio i to mi nije okej", pravdala se Nuša Karlu.

Karlo je Nuši otvoreno rekao da sumnja u njezine namjere. "Ja ne znam koliko ja tebi mogu vjerovati i koliko je ovo sve iskreno", rekao joj je tijekom napete ceremonije ruža, dajući joj do znanja da je dobila posljednju šansu.

Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Helena je također tražila odgovore, suočavajući Karla s glasinama koje su kružile. "Opet neke cure pričaju da se s njima ljubiš van kamere", rekla mu je, priznajući da više ne zna kome vjerovati. Njezina zbunjenost i povrijeđenost bile su očite, što pokazuje koliki emocionalni danak ova situacija uzima.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

