Karla i Petra čeka najteža odluka dosad, a djevojke su zbunjene novim osjećajima: 'Sad razumijem zašto je puno cura njime zaluđeno!'

U 'Gospodinu Savršenom' više se ne igra po starim pravilima... Petar i Karlo dobili su priliku bolje upoznati djevojke iz suprotnog tima, a one šansu za svježu perspektivu

Upoznavanje je krenulo, a djevojke priznaju da su itekako zbunjene razvojem situacije. Nove simpatije se rađaju. Smiju li im se prepustiti? Neke od njih osjetile su leptiriće u trbuhu, neke su odlučile da novim Savršenima neće ni dati priliku jer su sasvim sigurne u svoje sadašnje osjećaje, dok neke od njih već priželjkuju promjenu tima!

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako ti se odjednom ne sviđa, a govorila si da je umalo došlo do poljupca? A odjednom ti se sad ne sviđa", neke djevojke skeptične su prema osjećajima svojih sustanarki koji su se brzo promijenili. Sjedi na dvije stolice, ne zna točno još bi li Petra ili Karla", kritizirat će i druga. Novo jutro u vili proći će upravo u komentiranju novonastale situacije, a sve djevojke imat će svoju teoriju. Sve će prekinuti dolazak novih pisama, no uz njih će stići i misteriozne ruže, koje će potpuno zbuniti kandidatkinje. Što one znače i tko ih šalje – Petar ili Karlo?

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Djevojke i Savršene čeka još jedno iznenađenje – dva odvojena cocktail-partyja. Petar i Karlo birat će djevojke koje žele bolje upoznati tijekom razgovora jedan na jedan. I dok će neki razgovori biti iskreni, drugi će biti itekako usiljeni. Neke kandidatkinje su mirne, dok druge strepe od onoga što će večer donijeti. Jesu li se dovoljno potrudile? Ohladila sam se i teško je upaliti ponovno kod mene vatru", priznat će jedna dama tijekom večeri.

icon-expand Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jako je lagano s njima započeti priču... Mislim da razumijem zašto je puno cura iz njegovog tima već sad zaluđeno njime", druga će biti oduševljena svojim sugovornikom. Za kraj večeri pred Karlom i Petrom velika je odluka koja im predstavlja ogromni teret. Hoće li pomrsiti planove djevojkama?

icon-expand Gospodin Savršeni FOTO: RTL