Gospodin Savršeni

Karlo bijele ruže dao Matei i Slovenki Kaji: 'Ovo je potvrda da osjećamo isto'

Na prvom cocktail-partyju 'Gospodina Savršenog', Karlo je iznenadio sve podijelivši svoje dvije bijele ruže djevojkama s kojima želi otići na spoj

RTL.hr
03.02.2026 23:30

Prvu ružu Karlo je odlučio pokloniti Matei, iako joj je na brzom spoju prvobitno uskratio taj privilegirani simbol. No, predomislio se i pozvao je da prihvati ružu. "Mislim da si zavrijedila ovu ružu i svaka ti čast. Jedva čekam neki naš spoj na sportskom terenu", poručio je Karlo, a Matea je uz osmijeh prihvatila ružu.

Nakon toga, Matea je komentirala: "Mislim da je Karlu bilo žao što mi odmah nije dao ružu i da se htio iskupiti."

Matea i Kaja, Gospodin Savršeni
Matea i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Karlo je zatim pozvao Slovenku Kaju na razgovor, želeći joj posvetiti više vremena. "Mislim da si definitivno super osoba koja mi paše i želim te upoznati još više", poručio je Karlo i poklonio joj bijelu ružu. Kaja nije skrivila oduševljenje: "Ovo je samo potvrda da osjećamo isto."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intevju s Mateom

