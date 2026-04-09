Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao Kaji: 'Zaljubio sam se'

Završila je višemjesečna potraga za ljubavlju koja je gledatelje držala prikovanima za ekrane. U dramatičnom finalu popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Karlo se suočio s najtežom odlukom - kojoj od djevojaka dati posljednju, najvažniju ružu.

Kaja, Gospodin Savršeni

Večer je bila ispunjena napetošću i iščekivanjem. Djevojke su u raskošnim haljinama koračale prema neženjama, svjesne da je pred njima trenutak istine. "Ja se nadam da ću ja dobiti tu zadnju ružu jer ona najviše znači. Sve ove ruže koje smo dobili, ova zadnja najviše znači", izjavila je Helena, sažimajući nadu svih finalistica. I dok su se neke uzdale u sudbinu, druge su se bojale ishoda. "Tek sam sad svjestan koliko je ustvari ova odluka teška", priznao je Karlo, svjestan da će, koga god odabrao, drugu djevojku povrijediti.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni

Karlova teška odluka: 'Moje srce ovdje pripada nekoj drugoj'

Nakon emotivnog oproštaja, Karlo je Kaji pružio posljednju ružu i priznao ono što su mnogi nagađali: "Moram priznati da jesam, zaljubio sam se. Nisam to očekivao stvarno, ali mi je jako lijepo i uživam u ovom trenutku." Kaja je, naravno, prihvatila ružu, a par je svoj novi početak proslavio poljupcem, spremni za zajedničku budućnost izvan kamera.

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni