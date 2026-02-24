Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo donio odluku i poslao Ianu kući. Ona mu za kraj poklonila dirljivo pismo

Gospodin Savršeni Karlo je morao donijeti tešku odluku i još jednu djevojku poslati kući

24.02.2026 22:30

Posljednje dvije djevojke koje su na ceremoniji ruža ostale bez ruže su bile Iana i Matea.

Karlo je donio tešku, ali konačnu odluku. Vilu je napustila Iana, kojoj je Karlo objasnio kako među njima jednostavno nije osjetio onaj potreban "klik" za nastavak upoznavanja.

Iana je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno, a pri odlasku mu je uručila pismo koje je za njega napisala još prvog dana, dodavši tako dirljivu notu svom oproštaju.

Anketa
Jeste li očekivali da će Iana ostati bez ruže?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ianom

