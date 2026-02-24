Karlo donio odluku i poslao Ianu kući. Ona mu za kraj poklonila dirljivo pismo

Posljednje dvije djevojke koje su na ceremoniji ruža ostale bez ruže su bile Iana i Matea.

Karlo je donio tešku, ali konačnu odluku. Vilu je napustila Iana, kojoj je Karlo objasnio kako među njima jednostavno nije osjetio onaj potreban "klik" za nastavak upoznavanja.

Iana je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno, a pri odlasku mu je uručila pismo koje je za njega napisala još prvog dana, dodavši tako dirljivu notu svom oproštaju.