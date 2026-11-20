Karlo Godec odgovarao je na pitanja pratitelja na Instagramu i iskreno otkrio što se krije iza njegovog odlaska na hitnu, s kakvim se posljedicama stresa suočio te kako danas izgleda njegov oporavak

icon-close

Iako na društvenim mrežama najčešće dijeli vedre trenutke, putovanja i svakodnevicu, Karlo Godec odlučio je pokazati i onu manje glamuroznu stranu života. Odgovarajući na pitanja pratitelja na Instagramu, bez zadrške se osvrnuo na zdravstvene izazove koji su ga u posljednje vrijeme obilježili te poslao važnu poruku svima koji ga prate.

Posljedice stresa i odlazak na hitnu

Među brojnim upitima fanova najviše su se istaknula pitanja o tome zašto je nedavno završio na hitnoj i na terapiji. Karlo je priznao da je dobio puno poruka na tu temu, no naglasio je kako ne želi ulaziti u detalje medicinske dijagnoze. Ipak, otvoreno je priznao što je dovelo do naglog pogoršanja stanja. "Zadnjih dva mjeseca sam se razbolio od stresa i jednostavno sam odlučio da ću ići svojim putem", poručio je Karlo, istaknuvši pritom kako u životu ne postoji ništa važnije od vlastitog zdravlja i unutarnjeg mira.

icon-expand icon-close icon-close Karlo Godec, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Oporavak pod terapijama i zahvala na podršci

Pratitelji su mu uputili brojne poruke ohrabrenja, savjetujući mu da ostane svoj i uživa u životu uz partnericu, a zanimalo ih je i kako se trenutačno osjeća. Karlo nije skrivao da proces oporavka još traje, ali je uz dozu prepoznatljivog humora smirio sve koji su se zabrinuli za njega: "Trenutno sam okej, pod terapijama, ali sam živ. Hvala vam" Svojim iskrenim istupom podsjetio je koliko je važno na vrijeme stati na loptu, osluškivati vlastito tijelo i staviti zdravlje ispred svih drugih obaveza.

icon-expand Karlo Godec, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram