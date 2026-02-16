Karlo i Antonela osjetili 'klik'! 'Rekla si da voliš spontane stvari. Pa ja ću onda tebi spontano, lijepo nešto pokloniti'

icon-close

Tijekom razgovora o životnim putevima i onome što ih je izgradilo kao osobe, Karlo je Antoneli otkrio detalj iz svog djetinjstva koji ga je zauvijek promijenio. "Meni je tata umro davno dok sam bio mali, tako da sam odrastao bez njega", priznao je tiho, dodavši kako ga je upravo taj bolni gubitak najviše izgradio. Objasnio je kako zbog toga danas na životne probleme gleda drugačije i s lakoćom se nosi sa situacijama koje bi drugima predstavljale veliki teret. "Nakon ovoga, realno, sve ti je nekako bezazleno. Svi neki problemi ti uopće nisu problem", povjerio se Karlo, istaknuvši da ga je to iskustvo naučilo da ne komplicira stvari i da cijeni ono što je uistinu važno.

Anketa Osjećate li snažnu kemiju između Karla i Antonele? Da Ne Muškarac Žena Da 107 Ne 130 Da 21 Ne 17 Da 86 Ne 113 Ukupno Muškarac Žena

Život u trenutku i "klik" koji se ne može odglumiti

S druge strane, Antonela je progovorila o svojoj filozofiji života, naglašavajući važnost spontanosti i življenja u trenutku. "Ponekad se uhvatim kako puno razmišljam o budućnosti i o toj nekoj prošlosti, a zaboravim živjeti u trenutku. I onda se sjetim da je to zapravo jedino što imamo", rekla je. "Kad sam bila mlađa, mislila sam da ću do svoje 28. godine već biti udana i imati dvoje djece, ali sada vidim da život sam piše svoje priče i da ne možeš sve isplanirati", dodala je. Ta obostrana otvorenost dovela je do ključnog pitanja: postoji li među njima "klik"? U trenutku ispunjenom napetošću, oboje su priznali da osjećaju snažnu privlačnost. Antonela je iskreno priznala kako se pribojavala da će njezin ego biti povrijeđen ako Karlo ne osjeća isto, no njezina je podsvijest znala da je veza stvarna.

icon-expand Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ponos i ruža kao kruna iskrenosti

Dirnut njezinom hrabrošću i iskrenošću, Karlo nije skrivao koliko je ponosan na nju što se odvažila ući u avanturu showa 'Gospodin Savršeni' i izaći iz svoje zone komfora. "Jako sam ponosan na tebe što si se ti dovela u ovakvu situaciju. Znam da je to izvan tvoje komfor zone, a i izvan moje", rekao je. Kao krunu spoja koji je obilježila sirova iskrenost, Karlo je odlučio spontano reagirati. "Rekla si da voliš spontane stvari. Pa ja ću onda tebi spontano, lijepo nešto pokloniti", kazao je prije nego što joj je uručio ružu. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom