Karlo i Helena otkrili snagu svog odnosa: 'Mislim da je danas došlo do te iskre koju smo imali vani'

"Ali kad čujem kako kažeš jednoj curi isto što i drugoj, onda smo svi nekako malo...", priznala je Helena Karlu. Suočila ga je s pričom da je Jeleni udaljenost naveo kao ozbiljan problem, što je stvorilo pomutnju i poljuljalo njezinu vjeru u njegovu iskrenost.

Činilo se da je odnos između Karla i Helene tekao glatko u showu 'Gospodin Savršeni ', no u pozadini su se nakupljale sumnje koje su prijetile narušiti povjerenje. Helena, koja je priznala da se u kući osjeća "malo mirnije i drugačije" nego inače, suočila je Karla s informacijama koje su je uznemirile. Ključni problem nastao je oko teme veze na daljinu. Dok je njoj rekao kako udaljenost ne predstavlja prepreku, Helena je od Jelene G. čula potpuno suprotnu priču.

Pritisnut njezinim sumnjama, Karlo je pokušao razjasniti svoj stav. Priznao je da u načelu nije sklon vezama na daljinu, ali je naglasio kako za pravu ljubav ne postoje granice. "Realno, mi se možemo zaljubiti do ušiju i u tom trenutku više ne biramo", objasnio je, dodavši kako je i sam u prošlosti imao takvo iskustvo unatoč prvotnom oklijevanju.

Njegova otvorenost dosegnula je vrhunac kada je Heleni izravno priznao svoje osjećaje. "Helena mi je privlačna i draga i stvarno bih volio još nastaviti taj naš odnos i produbiti ga. Mislim da je danas došlo do te ponovne iskre koju smo imali vani", rekao je, dajući joj do znanja da njegove namjere nisu površne.

Čini se da je iskren razgovor urodio plodom. Helena je na kraju priznala da se nakon svega osjeća znatno sigurnije. "Karlo me smirio. Puno mi je lakše kad mi je sve objasnio i mislim da sam ja sad sigurnija", zaključila je. Njihov je odnos prošao kroz prvu veliku krizu, no ostaje pitanje hoće li novostečeno povjerenje biti dovoljno snažno da izdrži sve buduće izazove koje donosi borba za titulu one prave.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.