Karlo i Iva na korak do prvog poljupca sezone? 'Oboje smo nestrpljivi, tko zna dokud bi to otišlo'

Prvi jedan na jedan spoj sezone u popularnom showu 'Gospodin Savršeni' podigao je temperaturu, a glavni akteri, Karlo i Iva, pokazali su da između njih frcaju iskre koje bi mogle zapaliti cijelu vilu

Iako je dan započeo opuštenim razgovorom na plaži, ubrzo se pretvorio u adrenalinsku avanturu koja je dvoje kandidata 'Gospodina Savršenog' zbližila više nego što je itko, pa možda i oni sami, očekivao.

Strah od valova kao uvod u romansu

Idilična kulisa pješčane plaže brzo je otkrila Ivin skriveni strah. Ogromni valovi koji su zapljuskivali obalu u njoj su izazvali nemir, no Karlo je tu situaciju vidio kao savršenu priliku da joj pokaže svoju zaštitničku stranu. "Iva je bila u strahu od valova koji su danas stvarno ogromni, ali mislim da se ne treba bojati uz mene", izjavio je Karlo, odlučan da joj pomogne prevladati nelagodu. Iva je kasnije priznala kako ju je upravo taj njegov stav osvojio. "Karlo je jedan adrenalinski ovisnik koji mi je pokazao da nema potrebe da se bojim kad je on u mojoj blizini", rekla je, dodavši kako se u početku nije najbolje snašla u moru. "Nije mi to baš prirodno jer sam ja onako malena, pa mi je to bilo onako strašno. Ali on je bio tu da mi pomogne i da mi pokaže pravi put."

icon-expand Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Neočekivana gesta koja je sve promijenila

Trenutak koji je obilježio cijeli spoj dogodio se u vodi. Kako bi joj pomogao da se izbori s valovima, Karlo je Ivu podignuo u naručje, što je nju potpuno iznenadilo. "Pomogao mi je, možda čak i više nego što bi trebalo. Ponio me je u jednom trenutku, to mi je onako bilo baš slatko. Možda nisam očekivala, ali eto, desilo se i nije mi smetalo", s osmijehom je prepričala Iva. Čini se da ni Karlu ovaj bliski susret nije teško pao. Naprotiv, priznao je kako je i sam morao obuzdavati vlastite impulse. "Morao sam paziti na nju, a isto tako sam morao paziti da to sve ide lakše, jer inače i ja i ona smo nestrpljivi", otkrio je Karlo, a zatim dodao rečenicu koja je zagolicala maštu gledatelja: "Da pustimo to da ide, ne znam do kuda bi otišlo." Ovom izjavom jasno je dao do znanja da je privlačnost obostrana i vrlo intenzivna, te da je samo korak dijelio prvi poljubac sezone.

'Paketić koji je meni potreban'

Nakon uzbudljivog kupanja, kemija između njih postala je gotovo opipljiva. Iva nije skrivala koliko joj godi njegova blizina i pažnja. "Paše mi da budem u njegovoj blizini prvenstveno, a i ne bi mi smetalo da bude i nešto više od blizine. On meni zaista odgovara kao osoba i fizički je jako privlačan, tako da mislim da je to jedan paketić koji je meni potreban", zaključila je Iva, čime je potvrdila da je ovaj spoj ispunio, a možda i nadmašio sva njezina očekivanja.

icon-expand Karlo i Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prvi spoj postavio je visoka očekivanja za nastavak sezone. Karlo i Iva pokazali su snažnu povezanost, a njihova adrenalinska romansa u valovima zasigurno će biti glavna tema razgovora među ostalim djevojkama u vili, koje sada imaju ozbiljnu konkurenciju. Hoće li ova početna iskra prerasti u pravu ljubav, ostaje nam za vidjeti. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

