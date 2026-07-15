Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' izgledaju brutalno! Za njih ni na ljetovanju nema odmora od treninga

Da ljetni odmor za njih ne znači i pauzu od napornih treninga, ponovno su dokazali prelijepa Kaja Casar i njezin odabranik Karlo Godec

RTL.hr
15.07.2026 08:00

Najpopularniji i jedan od najzgodnijih parova iz showa 'Gospodin Savršeni' još je jednom podigao ljestvicu na društvenim mrežama, podijelivši kadrove svog žestokog zajedničkog treninga od kojeg običnim smrtnicima skače tlak.

Oboje su poznati kao strastveni ljubitelji fitnessa i zdravog života, no najnovijim objavama pokazali su da su trenutačno u apsolutnoj formi života - isklesani, utegnuti i spremni za najteže sportske izazove!

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni
Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Karlo diže utege, a Kaja izvodi akrobacije u zraku!

U njihovoj ljetnoj fitness oazi nema mjesta za zabušavanje. Karlo je pokazao svoju nevjerojatnu snagu izvodeći naporne jednoručne vježbe s teškim utozima dok balansira na kamenom zidu. Mišići su u prvom planu, a bivši rukometaš još je jednom opravdao titulu "Savršenog".

Ipak, prava senzacija ponovno je bila Kaja, koja je svoje pratitelje doslovno ostavila bez teksta. Odjevena u uski plavi sportski komplet koji je savršeno naglasio njezinu brutalnu figuru, Kaja je izvela impresivne i nimalo lake vježbe. U jednom je trenutku visjela potpuno naglavačke s preče, pokazujući zavidnu kontrolu tijela, dok je u idućem kadru radila teške trbušnjake u zraku, dokazavši da su njezini isklesani trbušnjaci rezultat opasno teškog rada.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Linija bez ijedne mane

Kaja i Karlo još su jednom dokazali da su savršen tim - kako u ljubavi, tako i pod vrelim ljetnim suncem uz znoj, teške utege i vrhunsku disciplinu. Nakon ovakvih kadrova, nema sumnje da su mnoge svoje pratitelje motivirali da se hitno pokrenu i krenu put teretane!

kaja gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni karlo i kaja
Moglo bi te zanimati

Nakon estetskog zahvata javila se iz Turske: Soraya iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se oporavlja

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' danas slavi rođendan: Evo kako joj je Anastasia čestitala!

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zasukao rukave: Vrijedno uređuje njihov dom, a pokazao i kako s Kajom uživa nakon posla

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila kakav je Petar privatno: 'Stvarno je iznimno romantičan i savršen dečko'

Karlo otkrio nepoznati detalj o Kaji: 'Prije showa sam je zapratio na Instagramu 15 puta i otpratio, a ona mi nije htjela uzvratiti'

Gospodin Savršeni Karlo otkrio: 'Nakon tri tjedna mi je bilo u glavi da je Kaja cura s kojom bih mogao biti do kraja života'

Pročitaj na Net.hr
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?