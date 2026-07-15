Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' izgledaju brutalno! Za njih ni na ljetovanju nema odmora od treninga

Da ljetni odmor za njih ne znači i pauzu od napornih treninga, ponovno su dokazali prelijepa Kaja Casar i njezin odabranik Karlo Godec

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Najpopularniji i jedan od najzgodnijih parova iz showa 'Gospodin Savršeni' još je jednom podigao ljestvicu na društvenim mrežama, podijelivši kadrove svog žestokog zajedničkog treninga od kojeg običnim smrtnicima skače tlak. Oboje su poznati kao strastveni ljubitelji fitnessa i zdravog života, no najnovijim objavama pokazali su da su trenutačno u apsolutnoj formi života - isklesani, utegnuti i spremni za najteže sportske izazove!

icon-expand Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Karlo diže utege, a Kaja izvodi akrobacije u zraku!

U njihovoj ljetnoj fitness oazi nema mjesta za zabušavanje. Karlo je pokazao svoju nevjerojatnu snagu izvodeći naporne jednoručne vježbe s teškim utozima dok balansira na kamenom zidu. Mišići su u prvom planu, a bivši rukometaš još je jednom opravdao titulu "Savršenog". Ipak, prava senzacija ponovno je bila Kaja, koja je svoje pratitelje doslovno ostavila bez teksta. Odjevena u uski plavi sportski komplet koji je savršeno naglasio njezinu brutalnu figuru, Kaja je izvela impresivne i nimalo lake vježbe. U jednom je trenutku visjela potpuno naglavačke s preče, pokazujući zavidnu kontrolu tijela, dok je u idućem kadru radila teške trbušnjake u zraku, dokazavši da su njezini isklesani trbušnjaci rezultat opasno teškog rada.

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Linija bez ijedne mane