Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' već imaju pravi bračni život? Zbog Mileta nasmijali pratitelje

Par iz Gospodina Savršenog', koji je nakon showa ostao zajedno, podijelio je simpatičan trenutak iz svakodnevice i pokazao kako izgleda njihov zajednički suživot.

Naime, Karlo je snimio Kaju u hodniku zgrade dok je pokušavala nagovoriti nestašnog Mileta na šetnju, a uz video se našalio: "Ako trebate čišćenje stubišta, javite se slobodno u DM."