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Gospodin Savršeni

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' već imaju pravi bračni život? Zbog Mileta nasmijali pratitelje

Karlo Godec i Kaja Casar ponovno su nasmijali pratitelje na društvenim mrežama, a ovaj put glavnu je ulogu imao njihov pas Mile

RTL.hr
23.05.2026 20:00

Par iz Gospodina Savršenog', koji je nakon showa ostao zajedno, podijelio je simpatičan trenutak iz svakodnevice i pokazao kako izgleda njihov zajednički suživot.

Naime, Karlo je snimio Kaju u hodniku zgrade dok je pokušavala nagovoriti nestašnog Mileta na šetnju, a uz video se našalio: "Ako trebate čišćenje stubišta, javite se slobodno u DM."

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mile ukrao svu pažnju

Kaja je za ovu opuštenu šetnju odabrala bijeli top, tamnu kratku suknju i tenisice, dok je Mile očito bio previše razigran za mirnu šetnju. Upravo su takvi spontani trenuci ono što pratitelji najviše vole kod ovog para, koji često dijeli simpatične detalje iz zajedničkog života.

Karlo, Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav traje i nakon showa

Podsjetimo, Karlo je u finalu Gospodina Savršenog' odabrao upravo Kaju, a njihova veza nakon showa postala je još čvršća. Od putovanja i zajedničkih izlazaka pa sve do svakodnevnih trenutaka s ljubimcem, par redovito pokazuje da uživaju u zajedničkom životu.

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