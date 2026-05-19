Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistali na crvenom tepihu: Nisu skidali pogled jedan s drugog

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla 'Cabaret' Crvenim tepihom prošetali su i Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'.

Karlo je tako za ovaj svečani događaj odabrao crni smoking, a Kaja se odlučila za dugu elegantnu crnu haljinu. Kaja je na društvenim mrežama pokazala i svoj glamurozni make-up.