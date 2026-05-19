Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistali na crvenom tepihu: Nisu skidali pogled jedan s drugog

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla 'Cabaret' Crvenim tepihom prošetali su i Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'.
Karlo je tako za ovaj svečani događaj odabrao crni smoking, a Kaja se odlučila za dugu elegantnu crnu haljinu. Kaja je na društvenim mrežama pokazala i svoj glamurozni make-up.
Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.
A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.