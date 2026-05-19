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Gospodin Savršeni

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zablistali na crvenom tepihu: Nisu skidali pogled jedan s drugog

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' zajedno su prošetali crvenim tepihom

RTL.hr
19.05.2026 12:00

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Tema večeri bio je francuski Cabaret, a sve su uveličale brojne plesačice i isječci nastupa iz mjuzikla 'Cabaret' Crvenim tepihom prošetali su i Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'.

Karlo je tako za ovaj svečani događaj odabrao crni smoking, a Kaja se odlučila za dugu elegantnu crnu haljinu. Kaja je na društvenim mrežama pokazala i svoj glamurozni make-up.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Karlo je u finalu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' upravo Kaji dao svoju posljednju ružu, a čini se kako njihova ljubavna priča i dalje ide u ozbiljnom smjeru. Nakon zajedničkih putovanja, romantičnih objava i brojnih zajedničkih trenutaka, fanovi sve češće komentiraju kako djeluju zaljubljenije nego ikad.

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