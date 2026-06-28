Karlo iz 'Gospodina Savršenog' odgovorio na šuškanja o Kaji: 'Nije koliko ja znam...'

Karlo Godec iz 'Gospodina Savršenog' nastavlja puniti medijske stupce svojim iskrenim odgovorima u ljetnom 'Q&A' boksu na Instagramu. Njegovi brojni pratitelji ne miruju, pa se među hrpom pitanja našlo i jedno prilično izravno koje je odmah privuklo pažnju javnosti i potaknulo nagađanja o prinovi: "Je li Kaja trudna?"
Karlo je u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu podijelio Kajinu fotografiju i kratko uz smijeh poručio: "Nije kolko ja znam haha"
Iako je ovim odgovorom, barem zasad, stišao glasine o bebi, odmah u idućem odgovoru dao je naslutiti da njih dvoje itekako imaju velike i uzbudljive zajedničke planove za nadolazeće mjesece.
"Snimat ćemo stalno..."
Naime, radoznale obožavatelje zanimalo je i gdje će par provesti ljeto te kakvi su im planovi za 'skitanje'. Karlo je, uz predivan prizor morske obale, odlučio ostati tajnovit, ali je usput najavio projekt koji će obožavatelji moći pratiti u stopu.
"Uu bit ce zabavno al necu nista otkrivati još. Snimat cemo stalno fi idemo i sta radimo tako da... stay tuned", tajnovito je poručio Karlo.
Izgleda da nas čeka itekako dinamično i uzbudljivo ljeto popraćeno brojnim videozapisima, a što to točno ovaj reality par sprema i kamo ih put vodi – saznat ćemo vrlo brzo!