Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' odgovorio na šuškanja o Kaji: 'Nije koliko ja znam...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je otvorio dušu o bivšim kandidatkinjama, jedno sasvim neočekivano pitanje o Kaji i njezinoj navodnoj trudnoći zapalilo je društvene mreže

RTL.hr
28.06.2026 07:00

Karlo Godec iz 'Gospodina Savršenog' nastavlja puniti medijske stupce svojim iskrenim odgovorima u ljetnom 'Q&A' boksu na Instagramu. Njegovi brojni pratitelji ne miruju, pa se među hrpom pitanja našlo i jedno prilično izravno koje je odmah privuklo pažnju javnosti i potaknulo nagađanja o prinovi: "Je li Kaja trudna?"

Karlo je u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu podijelio Kajinu fotografiju i kratko uz smijeh poručio: "Nije kolko ja znam haha"

Iako je ovim odgovorom, barem zasad, stišao glasine o bebi, odmah u idućem odgovoru dao je naslutiti da njih dvoje itekako imaju velike i uzbudljive zajedničke planove za nadolazeće mjesece.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Snimat ćemo stalno..."

Naime, radoznale obožavatelje zanimalo je i gdje će par provesti ljeto te kakvi su im planovi za 'skitanje'. Karlo je, uz predivan prizor morske obale, odlučio ostati tajnovit, ali je usput najavio projekt koji će obožavatelji moći pratiti u stopu.

"Uu bit ce zabavno al necu nista otkrivati još. Snimat cemo stalno fi idemo i sta radimo tako da... stay tuned", tajnovito je poručio Karlo.

Izgleda da nas čeka itekako dinamično i uzbudljivo ljeto popraćeno brojnim videozapisima, a što to točno ovaj reality par sprema i kamo ih put vodi – saznat ćemo vrlo brzo!

karlo gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Pogledajte kako je Maida iz 'Gospodina Savršenog' u masi proslavila trijumf Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Podižu temperaturu gdje god se pojave: Anastasia pokazala vitku figuru, Petar je ne ispušta iz zagrljaja

'Gospodin Savršeni' Karlo progovorio o vjenčanju s Kajom! Zbog jednog pitanja više nije mogao šutjeti

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila veliku pobjedu Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu

Finalistica 'Gospodina Savršenog' uživa u Španjolskoj: Monika pokazala ljetne trenutke koji su oduševili pratitelje

Zvijezda 'Gospodina Savršenog' Ana otkrila formulu za čistu ljetnu uživanciju, a u svemu ima i veliku podršku dečka

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni