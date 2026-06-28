Karlo iz 'Gospodina Savršenog' odgovorio na šuškanja o Kaji: 'Nije koliko ja znam...'

Karlo Godec iz 'Gospodina Savršenog' nastavlja puniti medijske stupce svojim iskrenim odgovorima u ljetnom 'Q&A' boksu na Instagramu. Njegovi brojni pratitelji ne miruju, pa se među hrpom pitanja našlo i jedno prilično izravno koje je odmah privuklo pažnju javnosti i potaknulo nagađanja o prinovi: "Je li Kaja trudna?"

Karlo je u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu podijelio Kajinu fotografiju i kratko uz smijeh poručio: "Nije kolko ja znam haha"

Iako je ovim odgovorom, barem zasad, stišao glasine o bebi, odmah u idućem odgovoru dao je naslutiti da njih dvoje itekako imaju velike i uzbudljive zajedničke planove za nadolazeće mjesece.