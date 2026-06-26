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Gospodin Savršeni

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' osvrnuo se na show: 'Jedino bih promijenio pristup prema nekim curama...'

Bivši 'Gospodin Savršeni' pokrenuo je lavinu pitanja na svom Instagram profilu, a iskrenim odgovorima i jednom neočekivanom zajedničkom fotografijom zagolicao je maštu brojnih obožavatelja

RTL.hr
26.06.2026 10:13

Karlo Godec, koji je svojim šarmom i izgledom osvojio gledatelje u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni', odlučio je pred sam početak ljeta otvoriti popularni 'Q&A' boks na svom Instagramu i otkriti ono što sve najviše zanima. Pratitelji nisu gubili vrijeme, a Karlo je ponudio odgovore o svom iskustvu, ali i o tome s kim je iz showa danas u najboljim odnosima.

Na pitanje bi li se ponovno prijavio u show da može vratiti vrijeme unatrag, Karlo je uz fotografiju sa snimanja iskreno priznao:

"Da idem sada prvi put opet bi otisao jer je to ogromno iskustvo koje sam doživio. Jedino bi promjenio pristup prema nekim curama od početka."

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Koja je to 'legenda sa slike'?

Ipak, najveću pozornost privuklo je pitanje o tome je li s ijednom od kandidatkinja ostao u kontaktu nakon što su se ugasile kamere.

"Jesam sa njih par, ali ova legenda sa slike", napisao je Karlo uz emotikone koji umiru od smijeha.

Na popratnoj fotografiji, u opuštenom, noćnom izdanju i u sjajnom raspoloženju, društvo mu radi upravo Maja, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja iz 'Gospodina Savršenog'. Čini se da su, bez obzira na to kako je njihova romantična priča završila na ekranu, Karlo i Maja u stvarnom životu kliknuli na potpuno drugoj, prijateljskoj razini.

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