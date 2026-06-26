Karlo iz 'Gospodina Savršenog' osvrnuo se na show: 'Jedino bih promijenio pristup prema nekim curama...'

Karlo Godec, koji je svojim šarmom i izgledom osvojio gledatelje u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni', odlučio je pred sam početak ljeta otvoriti popularni 'Q&A' boks na svom Instagramu i otkriti ono što sve najviše zanima. Pratitelji nisu gubili vrijeme, a Karlo je ponudio odgovore o svom iskustvu, ali i o tome s kim je iz showa danas u najboljim odnosima.

Na pitanje bi li se ponovno prijavio u show da može vratiti vrijeme unatrag, Karlo je uz fotografiju sa snimanja iskreno priznao:

"Da idem sada prvi put opet bi otisao jer je to ogromno iskustvo koje sam doživio. Jedino bi promjenio pristup prema nekim curama od početka."