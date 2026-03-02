Karlo iz 'Gospodina Savršenog' otkrio da je udomio psa, preslatkog Mileta

'Gospodin Savršeni' Karlo nedavno je u svoj život uveo novog, četveronožnog člana obitelji. Riječ je o preslatkom psiću Miletu, koji je u kratkom roku unio novu dinamiku, ali i popriličnu dozu kaosa u njegov dom. U objavama na društvenim mrežama, Karlo je podijelio priču o tome kako je Mile stigao, zašto zagovara udomljavanje i s kakvim se sve nestašlucima svakodnevno susreće.

Iako je dugo priželjkivao psa, Karlo priznaje da je oklijevao s odlukom jer nije bio dovoljno upoznat s pasminama i njihovim karakteristikama. Odluka je na kraju pala spontano, kada je upoznao Mileta. "Htio sam već dulje vrijeme uzeti psa, ali nikako se nisam mogao odlučiti. Na kraju, eto, našao sam ludog Mileta", ispričao je.

Mile je u njegov dom stigao kao psić od otprilike mjesec i pol do dva, no njegova točna dob ostat će misterij. Budući da je pronađen, a ne kupljen, nitko sa sigurnošću ne može reći kada je točno došao na svijet. Upravo ta činjenica potaknula je Karla da iskoristi priliku i pošalje važnu poruku svima koji razmišljaju o nabavi kućnog ljubimca.

Karlo opisuje Mileta kao energičnog psića koji, srećom, ne pušta dlake. Dani su mu ispunjeni spavanjem i, kako Karlo kaže, pravljenjem gluposti. No, upravo ga je to iskustvo navelo da strastveno zagovara udomljavanje životinja. "Pozvao bih sve da udome psa ako mogu, a ne da ga kupuju. Mislim da ovakvih pasa ima koliko hoćete i da je puno lakše i bolje", istaknuo je, dodajući kako je presretan što je pružio dom mješancu. Smatra da je udomljavanje pasa plemenit čin koji spašava živote i donosi neizmjernu radost.

Život sa psićem donosi i brojne izazove, a Karlo se s njima nosi s puno humora. Iako Mile provodi devedeset posto dana vani, i dalje ima problema s obavljanjem nužde u stanu. "Vani neće ni piškiti ni kakati. I onda kad dođe doma, prva stvar koju napravi je da sve popiša", iskreno priznaje.

Čini se da je Mile razvio i jednu vrlo specifičnu rutinu koja njegovog vlasnika dovodi do ludila. "Omiljena rutina nam je da vadi prljavi veš tamo gdje stoji i da piša po stanu. To mu je najdraže", opisuje Karlo svakodnevne nepodopštine koje, unatoč svemu, prihvaća s osmijehom.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.