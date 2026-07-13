Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zasukao rukave: Vrijedno uređuje njihov dom, a pokazao i kako s Kajom uživa nakon posla

Nakon što je nedavno pokazao kako kopa vrt i uređuje okućnicu, Karlo je sada objavio i treći nastavak svoje male serije videa pod nazivom "Uređivanje dvorišta - Part III", u kojem je pratiteljima pokazao koliko je prostora već uspio urediti.

Karlo Godec , kojeg su gledatelji upoznali kao jednog od dvojice 'Gospodina Savršenih' , posljednjih tjedana gotovo svakodnevno dijeli napredak uređenja doma u kojem zajedno gradi novu životnu priču s djevojkom Kajom.

Na snimci se vidi kako je velik dio dvorišta već pripremljen, a Karlo je otkrio da cijeli projekt uređuje postupno.

"Korak po korak uređujem dvorište i pretvaram ga u mjesto za uživanje", napisao je uz video, dajući naslutiti da ga čeka još dosta posla prije konačnog izgleda.

Nije tajna da posljednjih dana mnogo vremena provodi radeći oko kuće, a pratitelji s velikim zanimanjem prate svaku novu fazu preuređenja.