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Gospodin Savršeni

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zasukao rukave: Vrijedno uređuje njihov dom, a pokazao i kako s Kajom uživa nakon posla

Bivši Gospodin Savršeni nastavlja uređivati okućnicu obiteljske kuće, a između posla pronašao je vremena i za opuštanje s djevojkom Kajom

RTL.hr
13.07.2026 08:00

Karlo Godec, kojeg su gledatelji upoznali kao jednog od dvojice 'Gospodina Savršenih', posljednjih tjedana gotovo svakodnevno dijeli napredak uređenja doma u kojem zajedno gradi novu životnu priču s djevojkom Kajom.

Nakon što je nedavno pokazao kako kopa vrt i uređuje okućnicu, Karlo je sada objavio i treći nastavak svoje male serije videa pod nazivom "Uređivanje dvorišta - Part III", u kojem je pratiteljima pokazao koliko je prostora već uspio urediti.

Korak po korak do svoje ljetne oaze

Na snimci se vidi kako je velik dio dvorišta već pripremljen, a Karlo je otkrio da cijeli projekt uređuje postupno.

"Korak po korak uređujem dvorište i pretvaram ga u mjesto za uživanje", napisao je uz video, dajući naslutiti da ga čeka još dosta posla prije konačnog izgleda.

Nije tajna da posljednjih dana mnogo vremena provodi radeći oko kuće, a pratitelji s velikim zanimanjem prate svaku novu fazu preuređenja.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nakon posla slijedi vrijeme za Kaju

Iako su radovi trenutno u prvom planu, Karlo nije zaboravio ni na opuštanje. U istom videu pokazao je i nekoliko kadrova iz slobodnog vremena, u kojima zajedno s Kajom uživa u pravom ljetnom ugođaju.

Otkako je njihova ljubavna priča započela u RTL-ovu showu Gospodin Savršeni', Karlo i Kaja redovito dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Posljednjih tjedana uz romantične fotografije sve češće pokazuju i kako zajedno stvaraju dom, a čini se da im uređenje okućnice postaje jedan od najvećih zajedničkih projekata ovog ljeta.

gospodin savršeni karlo i kaja gospodin savršeni
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