Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Karlo izbacio Nušu, ona ga žestoko prozvala: 'Dobio je svoje finalistice koje su slične njemu. Znači, neiskrene'

Napetost je dosegnula vrhunac tijekom posljednje ceremonije ruža pete sezone popularnog showa, gdje su Petar i Karlo morali donijeti najteže odluke dosad. Pred njima je stajao zadatak odabrati djevojke koje će s njima ući u veliko finale

RTL.hr
08.04.2026 22:00

Najveća drama večeri uslijedila je kada je Karlo svoju posljednju ružu odlučio dati Heleni, što je značilo da show napušta Nuša. Njezin oproštaj bio je emotivan i nabijen oštrim riječima upućenim Karlu.

"Dobio je svoje finalistice koje su vrlo slične njemu. Znači, neiskrene", poručila je, dodavši da joj se ne vraća kada shvati da je donio pogrešnu odluku. Karlov izraz lica otkrio je iznenađenje, no kasnije je objasnio kako mu je njezin govor samo potvrdio da je donio ispravnu odluku. "Cijelo vrijeme bio je bitan rezultat, a ne neki pravi osjećaj i prava iskrenost", zaključio je, smatrajući da Nuša nije bila vođena srcem, već željom za pobjedom.

Nuša, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

Finalistice spremne za posljednje izazove

Nakon što su se emocije smirile, postalo je jasno tko su finalistice pete sezone. Za Petrovu naklonost do kraja će se boriti Monika i Anastasia, dok će Karlo svoju srodnu dušu tražiti između Helene i Kaje.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

Pročitaj na Net.hr
