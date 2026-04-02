Karlo izbacio Sorayu iz showa! 'Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu prijeći'

Tijekom napetog razgovora, Karlo je odlučio prekinuti nagađanja i izravno suočiti Sorayu s glasinama koje su stigle do njega. "Jedan od najvažnijih razloga zašto sam te danas pozvao je što je do mene opet došla informacija", započeo je Karlo, stvarajući nelagodu. Upitao ju je postoji li nešto iz vanjskog svijeta što mu nije rekla.
Kada je Soraya odlučno odgovorila "Ne", Karlo je otkrio pravu prirodu svoje sumnje. "Dobio sam jednu informaciju da nisi sama. Do mene je došla informacija da imaš dečka", rekao je, tražeći od nje objašnjenje. Optužba je ostavila Sorayu bez riječi, a njihov odnos stavljen je na najveći test do sada.
Slomljeno povjerenje i konačna odluka
Unatoč Sorayinim pokušajima da negira situaciju, Karlo je priznao da su ga glasine duboko poljuljale. "Između mene i Soraye cijelo vrijeme pojavljuju se neke priče koje stvarno kao mušice idu oko moje glave i užasno me to živcira", rekao je, dodavši kako ga sumnje koče da naprave korak dalje. "Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu jer mene to cijelo vrijeme muči."
Iako je bio rastrgan, prevagnula je sumnja. Odlučio je njihov odnos svesti na prijateljsku razinu, no drama tu nije stala. Ubrzo je donio i konačnu odluku da je za nju show gotov. "Mislim da ti je lakše i bolje za tebe da te ja poštedim te muke", rekao joj je, čime je njezin put u showu naglo završen.
"Gdje nema povjerenja, nema ni mene"
Soraya je Karlovu odluku prihvatila s mješavinom tuge i olakšanja. Njezina poruka bila je jasna: "Tamo gdje nema povjerenja, tamo nema ni mene." Priznala je da ju je razočarao jer je povjerovao glasinama, a ne njoj. "Meni stvarno treba jedna osoba koja će meni vjerovati, a ne onako slušati druge osobe", zaključila je.
Pri odlasku je dala naslutiti da iza svega stoje spletke drugih djevojaka, rekavši: "Cure su dobile što su htjele."
