Gospodin Savršeni

Karlo izbacio Sorayu iz showa! 'Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu prijeći'

U središtu posljednje drame našli su se Karlo i Soraya, čiji je odnos prekinut nakon šokantnih informacija iz vanjskog svijeta

02.04.2026 21:45

Tijekom napetog razgovora, Karlo je odlučio prekinuti nagađanja i izravno suočiti Sorayu s glasinama koje su stigle do njega. "Jedan od najvažnijih razloga zašto sam te danas pozvao je što je do mene opet došla informacija", započeo je Karlo, stvarajući nelagodu. Upitao ju je postoji li nešto iz vanjskog svijeta što mu nije rekla.

Kada je Soraya odlučno odgovorila "Ne", Karlo je otkrio pravu prirodu svoje sumnje. "Dobio sam jednu informaciju da nisi sama. Do mene je došla informacija da imaš dečka", rekao je, tražeći od nje objašnjenje. Optužba je ostavila Sorayu bez riječi, a njihov odnos stavljen je na najveći test do sada.

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Slomljeno povjerenje i konačna odluka

Unatoč Sorayinim pokušajima da negira situaciju, Karlo je priznao da su ga glasine duboko poljuljale. "Između mene i Soraye cijelo vrijeme pojavljuju se neke priče koje stvarno kao mušice idu oko moje glave i užasno me to živcira", rekao je, dodavši kako ga sumnje koče da naprave korak dalje. "Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu jer mene to cijelo vrijeme muči."

Iako je bio rastrgan, prevagnula je sumnja. Odlučio je njihov odnos svesti na prijateljsku razinu, no drama tu nije stala. Ubrzo je donio i konačnu odluku da je za nju show gotov. "Mislim da ti je lakše i bolje za tebe da te ja poštedim te muke", rekao joj je, čime je njezin put u showu naglo završen.

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Gdje nema povjerenja, nema ni mene"

Soraya je Karlovu odluku prihvatila s mješavinom tuge i olakšanja. Njezina poruka bila je jasna: "Tamo gdje nema povjerenja, tamo nema ni mene." Priznala je da ju je razočarao jer je povjerovao glasinama, a ne njoj. "Meni stvarno treba jedna osoba koja će meni vjerovati, a ne onako slušati druge osobe", zaključila je.

Pri odlasku je dala naslutiti da iza svega stoje spletke drugih djevojaka, rekavši: "Cure su dobile što su htjele."

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

