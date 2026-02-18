Emisije
Gospodin Savršeni

Karlo iznenadio Anastasiju ružom: 'Mislim da sam to zaslužila'

Nakon što joj je Jelena G. ukrala spoj u 'Gospodinu Savršenom', Karlo je na cocktail-partyju pozvao Anastasiju na svoj spoj

RTL.hr
18.02.2026 21:45

Anastasia u 'Gospodinu Savršenom' nije skrivala svoje oduševljenje ruže, pa je izjavila: "Mislim da sam to zaslužila jer sam ga strpljivo čekala."

"U realnom životu nikad ne bih prihvatila stvari koje ovdje prihvaćam, ali jednostavno sam shvatila gdje sam došla i naravno da svaka djevojka treba dobiti svoju priliku, te da on shvati da želi mene", dodala je Anastasia.

Karlo i Anastasia, Gospodin Savršeni
Karlo i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nakon ugodnog razgovora i puno smijeha, Karlo je odlučio iznenaditi Anastasiju ružom. "Ja ti s ovom ružom obećavam da ću se još više potruditi oko tebe", poručio joj je Karlo.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

