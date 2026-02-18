Karlo iznenadio Anastasiju ružom: 'Mislim da sam to zaslužila'

Anastasia u 'Gospodinu Savršenom' nije skrivala svoje oduševljenje ruže, pa je izjavila: "Mislim da sam to zaslužila jer sam ga strpljivo čekala."
"U realnom životu nikad ne bih prihvatila stvari koje ovdje prihvaćam, ali jednostavno sam shvatila gdje sam došla i naravno da svaka djevojka treba dobiti svoju priliku, te da on shvati da želi mene", dodala je Anastasia.
Nakon ugodnog razgovora i puno smijeha, Karlo je odlučio iznenaditi Anastasiju ružom. "Ja ti s ovom ružom obećavam da ću se još više potruditi oko tebe", poručio joj je Karlo.
