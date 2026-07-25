Karlo je u 'Gospodinu Savršenom' pronašo ljubav svog života, a gdje je danas prekrasna Helena

Odnos Helene i Karla u 'Gospodinu Savršenom' od početka je bio složen jer su se poznavali i prije showa, što je unijelo dodatnu napetost. Dugo je bila suzdržana, a ključni trenutak koji ju je pretvorio u miljenicu publike dogodio se nakon što joj je Karlo dao "zlatni ključ". Tada ga je odbila poljubiti, a odluku je pojasnila sumnjom u njegovu iskrenost zbog bliskosti s drugim djevojkama. "Imao je više poljubaca ovdje... i meni to nije iskreno s njegove strane", pojasnila je. Iako je dugo iščekivani poljubac na kraju ipak pao, njihov je put do finala ostao kompliciran.

Unatoč kompliciranom odnosu, mnogi su vjerovali da će Karlo odabrati Helenu. Njezina suzdržanost osvojila je gledatelje, a ankete su pokazale da je imala snažnu podršku publike, tek neznatno manju od pobjednice Kaje. Publika je bila podijeljena, no u finalu je Karlo srce ipak poklonio Kaji. Helena je kasnije priznala da je imala loš predosjećaj i da je, iako razočarana, brzo shvatila da Karlo nije pravi muškarac za nju. Nakon showa nisu ostali u kontaktu.

Završetak showa za Helenu je bio tek početak. Okrenula je novu stranicu i posvetila se svojoj najvećoj strasti - putovanjima. Svoj 29. rođendan proslavila je u glamuroznom stilu u Parizu, a zatim pratitelje oduševila prizorima iz egzotičnog Bangkoka. Njezina avantura tu nije stala; otputovala je i u Kanadu, gdje je u društvu majke bodrila Vatrene u Torontu, pokazavši da istinski uživa u životu.