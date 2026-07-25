Karlo je u 'Gospodinu Savršenom' pronašo ljubav svog života, a gdje je danas prekrasna Helena

Odnos Helene i Karla u 'Gospodinu Savršenom' od početka je bio složen jer su se poznavali i prije showa, što je unijelo dodatnu napetost. Dugo je bila suzdržana, a ključni trenutak koji ju je pretvorio u miljenicu publike dogodio se nakon što joj je Karlo dao "zlatni ključ". Tada ga je odbila poljubiti, a odluku je pojasnila sumnjom u njegovu iskrenost zbog bliskosti s drugim djevojkama. "Imao je više poljubaca ovdje... i meni to nije iskreno s njegove strane", pojasnila je. Iako je dugo iščekivani poljubac na kraju ipak pao, njihov je put do finala ostao kompliciran.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Konačna odluka i podijeljena publika
Unatoč kompliciranom odnosu, mnogi su vjerovali da će Karlo odabrati Helenu. Njezina suzdržanost osvojila je gledatelje, a ankete su pokazale da je imala snažnu podršku publike, tek neznatno manju od pobjednice Kaje. Publika je bila podijeljena, no u finalu je Karlo srce ipak poklonio Kaji. Helena je kasnije priznala da je imala loš predosjećaj i da je, iako razočarana, brzo shvatila da Karlo nije pravi muškarac za nju. Nakon showa nisu ostali u kontaktu.
Završetak showa za Helenu je bio tek početak. Okrenula je novu stranicu i posvetila se svojoj najvećoj strasti - putovanjima. Svoj 29. rođendan proslavila je u glamuroznom stilu u Parizu, a zatim pratitelje oduševila prizorima iz egzotičnog Bangkoka. Njezina avantura tu nije stala; otputovala je i u Kanadu, gdje je u društvu majke bodrila Vatrene u Torontu, pokazavši da istinski uživa u životu.