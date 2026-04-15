Karlo je u 'Savršenom podcastu' priznao da mu je Maja odmah zapela za oko, evo što ona danas misli o njemu

Nakon zajedničkih spojeva i razilaženja u showu 'Gospodin Savršeni', Maja je sada iskreno progovorila o Karlu i iznenadila mnoge

Iako se njihova priča u 'Gospodinu Savršenom' nije razvila u ljubavnom smjeru, odnos Maje i Karla i dalje intrigira gledatelje. Karlo je u 'Savršenom podcastu' rekao kako mu je prvi dan u vili za oko zapela Maja, a njih dvoje imali su kasnije nekoliko zajedničkih spojeva nakon kojih su ipak zaključili kako nisu jedno za drugo.

"Kliknuli smo od prvog dana"

Maja je sada putem društvenih mreža dala svoj iskreni osvrt na Karla, odgovarajući na pitanje pratitelja o tome što zapravo misli o njemu. "E pa, što se Karla tiče - možda nije savršen, ali moram priznati da je ispao čovjek i da sam s njim kliknula od prvog dana. Način na koji smo se zezali van kamera i pred kamerama, mnogo toga se zapravo nije ni vidjelo." Prisjetila se i njihovih početaka te trenutka kada je osjetila da među njima postoji posebna energija.

Fokus na Petra promijenio sve

"Kada je Karlo ušao, prvi put sam ukrstila pogled s njim i odmah sam znala da ćemo se slagati. Ipak, ja sam tada bila previše fokusirana na Petra i zbog toga sam se u nekom ljubavnom smislu udaljila od Karla." Iako su imali potencijal, okolnosti u showu odvele su ih u različitim smjerovima.

"Bio je uz mene kad je trebalo"

Unatoč svemu, Maja o Karlu danas govori s velikim poštovanjem. "Ali činjenica je da je on momak koji me znao razveseliti, nasmijati i zagrliti kada vidi da nešto nije u redu. On bi to uvijek primijetio i odmah prišao." Dodala je i kako smatra da Karlo možda nije bio najbolje shvaćen od strane publike.

